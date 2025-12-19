Eugenio Derbez da una contundente respuesta a Victoria Ruffo tras tacharlo de ser "feo" y "codo"

Ciudad de México.- Eugenio Derbez acaba de darle una contundente respuesta a las declaraciones de Victoria Ruffo, después de haberlo tacharlo de ser "feo" y "codo"

Como se sabe, hace varias semanas, Victoria en el programa de José Eduardo Derbez, al ser cuestionada que la flechó del exactor de Televisa, entre risas declaró que ella ya ni sabía: "Ahorita, ahorita a estas alturas de la vida no se que vi, que me gustó, porque feo es, payaso es, codo es", expresó. Pero, tras unos segundos, se puso seria y dijo que le atrajo su inteligencia y talento al realizar sketchs y proyectos: "Se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, me hacía reír".

Ahora, a poco más de un mes de estas declaraciones, en una entrevista con Sale el Sol, al ser cuestionado por lo dicho por su expareja, el actor de La Familia P.Luche dejó en claro que él ya superó el tema y no piensa hablar más sobre esta situación, debido a que él ya cerró este capítulo de su vida y no piensa estar reviviendo lo mismo una y otra vez: "No, ya no hablo de eso porque ya es revivir... Yo ya cerré ese capítulo".

Victoria Ruffo ARREMETE contra Eugenio Derbez FRENTE a José Eduardo y ACLARA por qué se fijó en él. #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/eAnFYooICm — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 3, 2025

Ante el hecho de que la actriz de Corona de Lágrimas sí da respuestas a cuestionamientos sobre él, mencionó que la madre de su hijo tiene su propio juego y él no piensa seguir las provocaciones ni de ella ni de nadie, por lo que va a mantener el silencio ante esto: "Yo creo que es parte del show. Ya trato de no caer en provocaciones porque antes sí caía, ahora nada más me río y sí, muchos chistes internos que me gustaría compartir con ustedes, pero no

Finalmente, el creador de Derbez En Cuando, destacó que él ya no está para andar con esos juegos, que ya han pasado 30 años y él ya olvidó lo sucedido: "Yo ya paré el juego porque si no es juego de nunca acabar, ya son 30 años que pasó esto". De la misma manera, al ser cuestionado sobre si era codo, mencionó que le preguntarán a sus amigos: "Pues pregúntale a los demás, hay que saber a quien le disparas y a quien no".

Fuente: Tribuna del Yaqui