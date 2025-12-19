Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 20 de diciembre 2025: La energía de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este sábado 20 de diciembre de 2025 el universo se pone serio y directo, sin rodeos ni medias tintas. Con el Sol cerrando su paso por Sagitario, la energía empuja a tomar decisiones finales, a decir verdades aunque incomoden y a dejar bien claro qué se queda en tu vida y qué ya no tiene cabida. Por esta razón, Nana Calistar manda un mensaje sin anestesia: El 20 de diciembre es para cortar lazos, cerrar capítulos y poner orden donde hubo caos.

Lee con atención en TRIBUNA lo que los astros y el tarot tienen preparado para ti este sábado. Si este mensaje te sacude, te incomoda o te hace pensar… no lo ignores: el universo te está poniendo a prueba.

Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 20 de diciembre

Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 20 de diciembre

Aries

Hoy no es día para impulsos, es día para decisiones firmes. Si algo no te da paz, es porque no va contigo. En el amor, deja claras tus intenciones o suelta. En el trabajo, se acomodan asuntos si actúas con madurez.

Tauro

La vida te pide cuentas claras. Ya no puedes seguir justificando a quien no te cumple. En el dinero, evita gastos por compromiso. En el amor, o te dan tu lugar o mejor camina solo.

Géminis

Las verdades salen aunque no quieras. Este sábado toca hablar derecho y sin adornos. En el amor, deja el jueguito y define. En lo laboral, pon orden o alguien más lo hará por ti.

Cáncer

No cargues culpas que no son tuyas. Hoy entiendes que dar de más también cansa. En el amor, necesitas reciprocidad, no migajas. En la familia, se aclaran asuntos pendientes.

Leo

El ego te puede meter en problemas si no lo controlas. Este día te toca aceptar errores. En el amor, menos orgullo y más honestidad. En el trabajo, actúa con justicia y no con coraje.

Virgo

Buen momento para poner límites y ordenar tu vida. No todo se arregla complaciendo a los demás. En el dinero, estabilidad si administras bien. En el amor, pide lo que necesitas sin culpa.

Libra

La indecisión ya no es opción. El sábado te obliga a elegir. En el amor, o avanzas o cierras ciclo. En lo laboral, no firmes ni prometas sin leer bien las letras chiquitas.

Escorpión

La justicia llega, te guste o no. Hoy se acomodan situaciones que venían torcidas. En el amor, se aclaran verdades. En el dinero, evita mover lo que no es seguro.

Sagitario

Se cierra una etapa importante. No te aferres a lo que ya dio lo que tenía que dar. En el amor, alguien espera coherencia entre lo que dices y haces. En lo laboral, nuevos rumbos se asoman.

Capricornio

Día para actuar con cabeza fría. No te metas en problemas ajenos. En el trabajo, estabilidad si sigues firme. En el amor, decide si estás dentro o fuera, sin medias tintas.

Acuario

Pon orden en tu vida emocional. No todo es libertad si hay caos. En el amor, una conversación incómoda es necesaria. En el dinero, evita riesgos innecesarios.

Piscis

Deja de justificar lo injustificable. Hoy te das cuenta de lo que mereces. En el amor, exige respeto. En el trabajo, confía en tu intuición, pero actúa con lógica.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui