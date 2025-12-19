Luto en Imagen TV: Conductora de 'Sale el Sol' sufre trágica muerte y al aire da devastador mensaje

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Sale el Sol y periodista de espectáculos, Joanna Vega-Biestro, a semanas de haber vestido de un triste luto a Imagen TV, durante el matutino al aire, ha dado un devastador mensaje sobre lo que será su primera Navidad con una silla vacía, tras sufrir la trágica muerte de uno de los seres más amados en el mundo; su padre, que perdió la vida en noviembre de este 2025.

La mañana del pasado jueves 6 de noviembre, Joanna se enteró de la muerte de su padre, mientras que estaba en vivo de la emisión del famoso matutino, por lo que fueron sus compañeros, como Ana María Alvarado, los que tomaron la palabra para aclarar que el motivo de la ausencia de su compañera, era por la tragedia familiar que los tomó a todos como una dolorosa sorpresa: el fallecimiento de Alejandro Vega Torra, su padre.

Ahora, durante la mañana del pasado jueves 18 de diciembre, se presentó la tanatóloga Audrey Vera, quien realizó una dinámica en la que invitó a los conductores Katy Zaragoza, Beibi Benítez, Mauricio Mancera y Joanna, a que hablaran sobre el duelo, pidiendo que mostraran una de las fotos más importantes que tienen de los seres amados que ya no se encuentran en este mundo, para saber sobrellevar estas fechas.

La expresentadora de Televisa, mostró una imagen en la que aparece su padre con ella y su hija en la que fue la primera Navidad sin su madre, quién falleció hace casi dos años, y sin poder contener las lágrimas, declaró que ahora era la primera sin su padre, y aunque ella estaba sufriendo, quiere darle la mejor a su hija Antonella, porque merece tener felicidad en estas fechas: "Como hija va a ser una muy dolorosa (Navidad) pero como madre quiero que sea muy hermosa. Entonces tratar de hacer lo que mi papá y mi mamá porque lo digo mucho, ellos también perdieron a sus padres y yo nunca sufrir"

Finalmente, después de que Katia, Mancera y el resto presentaron su fotografía y la explicaron, Audrey les pidió a todos que dieran unas palabras a su ser querido, pero, dado a la tan cercana fecha de haber perdido a su padre, Joanna no pudo hablar y rompió en llanto sin poder hablar, por lo que sus compañeros se acercaron para consolarla en estos momentos tan complicados.

¡Nuestra querida Joanna @vegabiestro nos abre su corazón para compartirnos cómo será esta Navidad con una silla vacía en la mesa! uD83DuDE4CuD83CuDFFB??uD83DuDE22uD83DuDD4A???uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/buZA2u2zlP — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui