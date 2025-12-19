Magistrado de Jalisco confirma demanda de Christian Nodal a Cazzu; exige la custodia de Inti

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes de una demanda por la custodia legal de la pequeña menor de dos años de edad, Inti Nodal Cazzuchelli, recientemente uno de los magistrados de Jalisco, acaba de confirmar el proceso legal promovido por el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, en contra de la madre de la pequeña, la cantante argentina, Cazzu, filtrando las exigencias del documento.

Como se sabe, a inicios de este diciembre del 2025, la presentadora mexicana, Pati Chapoy, declaró que estaba enterada de buena fuente, que el sonorense interpuso una demanda en el juzgado de lo familiar de Jalisco, en contra de Cazzu, para exigir la patria potestad de la menor, tener mayor opinión sobre las decisiones de la menor y el ajuste de la pensión, alegando que supuestamente en un año, le hizo llegar 12 millones de pesos mexicanos en efectivo a la intérprete de La Cueva a Argentina.

Aunque ni el intérprete de Adiós Amor o la argentina han hablado del tema, ahora, el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, confirmó que sí existe tal demanda, y que se encuentra en fase inicial, pues un juez definió que hay motivos para que el proceso se trámite en Jalisco por el momento, aunque la menor sea argentina: " Se admite aquí en Jalisco y se verificó que corresponda en todo caso darle entrada aquí, por lo menos de manera inicial. El juez sí aceptó la demanda al considerar que sí existen elementos legales para ello

Ante esto, el magistrado declaró que por el momento, la intérprete de Con Otra no ha sido notificada todavía de este proceso legal en su contra, que ingresó oficialmente al sistema mexicano el pasado 4 de noviembre de este 2025, pero que a inicios del 2026 le será notificado, a través de una carta rogatoria, un mecanismo diplomático para comunicar documentos legales entre países, que en este caso es de México hacía Argentina.

Finalmente, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, declaró que en los documentos legales se hacen tres solicitudes, la primera es la custodia legal de Inti, o sea, saber con quién vivirá legalmente la menor, la segunda es establecer reglas claras de convivencia y visitas, supuestamente para definir la manera en que se podrán relacionar y fechas que podrán estar juntos padre e hija para "mantener y fortalecer su vínculo", y por último, la fijación de una prensión alimenticia provisional, para dar un monto mes con mes y cubrir las necesidades básicas de Inti, hasta que se defina esto al 100 por ciento.

Fuente: Tribuna del Yaqui