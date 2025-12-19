Natália Subtil despierta preocupación tras acudir al hospital y compartir detalles de su salud

Ciudad de México.- La modelo y artista brasileña Natália Subtil vuelve a ser tendencia. Es necesario destacar que, en este lado del mundo, se le reconoce por haber tenido una polémica relación con Sergio Mayer Mori, de la cual ambos son padres de una pequeña niña. Un par de publicaciones que realizó en X (antes Twitter) y en Instagram despertaron gran curiosidad entre los internautas; a continuación, te contamos los detalles.

Todo comenzó el pasado jueves 18 de diciembre de 2025, cuando la mujer de 37 años compartió un mensaje en la red social de Elon Musk: "¡Acabo de salir del hospital Ángeles, hice una biopsia por primera vez para descubrir qué enfermedad tengo! 2025 termina así". Evidentemente, los usuarios comenzaron a enviarle mensajes de ánimo para que pronto se recupere, pero en Instagram la publicación generó una serie de preguntas por parte de sus seguidores.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, sigue siendo un misterio cuál es el padecimiento de la exnuera de Bárbara Mori, pues Natália solo publicó una fotografía en sus historias mostrando la incisión producida por la biopsia y añadió "un puntito" acompañado de un emoji triste. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre este asunto y cuando ella decida romper el silencio.

¿Indirecta para Sergio Mayer Mori?

Un poco antes, había compartido un texto que, para algunas personas, podría aludir a sus problemas personales: "La mitomanía no siempre busca engañar a otros, a veces intenta huir de la propia verdad". Aunque no se conoce con exactitud el verdadero significado de sus palabras, hay que recordar los enfrentamientos que la celebridad ha tenido con el cantante mexicano Mayer Mori, quien en numerosas ocasiones ha afirmado que Subtil no le permite ver a su hija.

Acabo de salir del hospital Ángeles, hice una biopsia por primera vez para descubrir qué enfermedad tengo! 2025 termina así uD83EuDD79 — Natália Subtil (@nataliasubtil) December 19, 2025

El mensaje podría estar relacionado con que la originaria de Río de Janeiro ha desmentido más de una vez las declaraciones del joven que interpretó a Esteban en Rebelde, remake de la ficción juvenil disponible en Netflix. De hecho, cuando el actor participaba en La Granja VIP, Natália Subtil dejó muy en claro que su hija no formaría parte del programa de TV Azteca y responsabilizó a Mayer Mori por supuestas "afirmaciones falsas e inapropiadas".

Fuente: Tribuna del Yaqui