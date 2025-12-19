Nuevo romance en Hollywood: Sofía Vergara hace oficial su relación con un hombre 14 años menor

Los Ángeles, Estados Unidos. – Hace un par de días, la reconocida actriz y productora de televisión colombiana Sofía Margarita Vergara Vergara provocó un gran revuelo en su perfil de Instagram. La celebridad es mundialmente famosa por su trayectoria de varios años en el mundo del espectáculo estadounidense; sin embargo, en esta ocasión no se está hablando precisamente de algo relacionado con su ámbito laboral.

En realidad, lo que ocasionó que tantas personas se pronunciaran fue la confirmación de su nueva relación sentimental con De Douglas Chabbott, un joven del que poco se sabe, ya que, basándose en sus redes sociales, ha optado por mantenerlas privadas. No obstante, lo que el público ya descubrió es que esta parejita tiene una diferencia de edad de 14 años y, aunque a simple vista no resulta tan evidente, sí ha generado opiniones divididas.

Es importante agregar que los rumores sobre este vínculo no son recientes, por lo que muchos de los seguidores estaban esperando el anuncio oficial. A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados ha declarado de manera textual que son novios, para los internautas quedó más que claro con la reciente publicación de la mujer que dio vida a Gloria Delgado-Pritchett en la serie Modern Family.

Su nuevo enamorado

Cabe recordar que Sofía estuvo casada con el actor Joe Manganiello en un matrimonio que se extendió por siete años, el cual, según información de People, concluyó en 2023 debido a que ambos se enfocaron "en diferentes áreas de sus vidas". Las fuentes consultadas por el medio antes citado dejaron en claro que los famosos estuvieron muy enamorados, pero aquel fuego que alguna vez los unió se apagó y solo permanecieron el cariño y el respeto mutuo.

"Te amo @dougchabbott", escribió Vergara en su publicación, seguida de la etiqueta para De Douglas Chabbott, convirtiéndose así en el primer hombre que presenta públicamente desde su ruptura. El joven es un empresario que se desempeña como vicepresidente de Dasan Inc., una firma internacional de joyería de lujo. Además, se mueve en círculos de grandes estrellas como Tom Holland, Lauren Sánchez, Manu Ríos, Anitta, Vanessa Hudgens y Sydney Sweeney.

Fuente: Tribuna del Yaqui