Patricio Borghetti abandona elenco de 'Venga la Alegría': Así fue su despedida del matutino de TV Azteca

Ciudad de México.- No hay plazo que no se cumpla. Este viernes 19 de diciembre Patricio 'Pato' Borghetti vivió su último día como conductor estrella del programa matutino Venga La Alegría. Al final de la transmisión, sus compañeros le dieron un emotivo adiós después de 9 años juntos. Hace casi un mes, el argentino había anunciado que este día sería su última aparición como parte del elenco. El conductor confirmó que no se iba de TV Azteca, pero sí tendría nuevos proyectos que destaparía a partir del siguiente año.

Así fue la salida de Pato Borghetti de 'VLA'

Desde el inicio de la transmisión de este viernes 19 de diciembre, los conductores de dicho programa recordaron que su compañero estaba viviendo su último día como presentador del matutino de la televisora del Ajusco. En la parte final de la transmisión, le mostraron un video con sus mejores momentos en el foro de televisión.

Desde 2017, Pato Borghetti forma parte fundamental de esta familia que se siente como hogar.



Tras el emotivo video, el conductor tomó la palabra para agradecer a sus compañeros por todos y cada uno de los momentos que compartieron en el programa matutino. El también cantante recordó que su etapa como conductor de VLA inició en 2017. Después de agradecer a sus compañeros y al público, el esposo de Odalys Rámirez contó algunos de los momentos que le tocó vivir como conductor de TV azteca. Posteriormente dijo que se iba ilusionado por el siguiente paso en su carrera.

Posteriormente todo el elenco le dedicó unas palaras el actor, quien ya no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto y agradeció todo el cariño que le brindaron en estos 7 años como parte de los conductores del matutino. Recordemos que anteriormente, la esposa del presentador de Televisa también renuncio al programa Cuéntamelo YA! y mencionó que después de 9 años dejaría la emisión debido a que tiene proyectos personales y profesionales nuevos que quiere explorar.

Odalys Ramirez deja el programa 'cuéntamelo YA'

Con esta decisión, Odalys cierra un ciclo importante en su trayectoria profesional, mientras su esposo, Pato Borghetti, también continúa explorando nuevos proyectos fuera del programa. Ambos dejan un legado en la televisión mexicana y anuncian una etapa de crecimiento y oportunidades en su carrera personal y profesional.

