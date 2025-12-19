Pepe Aguilar estalla contra reporteros tras exponer infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, una vez más ha dado de que hablar, debido a que estalló contra reporteros, después de que volvieran al centro del escándalo por exponer la presunta infidelidad del famoso originario de Sonora, Christian Nodal, a su hija menor, la también interprete mexicana, Ángela Aguilar, con la violinista de su grupo musical.

Como se sabe, desde hace varios días que se está atacando a su yerno, el intérprete de Ya No Somo Ni Seremos, debido a que se ha dicho que tendría su romance secreto con una de las violinistas de su banda sonora para los conciertos, a causa de un video que se viralizó en TikTok en donde se le ve dándole un shot de tequila, y después cuando sube Ángela y lo besa, la música solamente hace gestos como de desagrado, evidenciando sus supuestos celos.

Ante esta serie de dimes y diretes, Pepe a través del programa de Todo Para La Mujer, bridó unas palabras en la que estalló contra reporteros de TV Azteca y todos los medios de comunicación por presuntamente no hacer bien su trabajo y solamente tomar notas de redes sociales: "Ahora todo es público con las redes sociales, y ahora hay una moda en este país, donde medios de comunicación agarran las notas de las redes sociales y eso no se vale, porque sepa Dios si dicen o no la verdad".

Finalmente, el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, declaró que él les sugeriría a todos esos medios que mejor se pongan a trabajar y a buscar notas originales de ellos, y no sacar de redes sociales, que sigan a otros países en los que eso es motivo de multas: "Yo los invito, a todos los medios de comunicación a que hagamos lo que hacen en otros países, que no pueden agarrar notas de redes sociales porque los multa el Gobierno, porque ustedes tienen que sacar notas originales, trabajarlas".

