Polémica en TV Azteca: Lis Vega confirma ruptura con Ryan Hoffman tras su paso por 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La actriz Lis Vega ha cosechado diversos éxitos a lo largo de su trayectoria, pero fue hace unos meses cuando su nombre se volvió tendencia tras dar a conocer que mantenía una relación con Ryan Hoffman, luego de que él revelara su divorcio de Grecia. Este hecho fue duramente criticado por los seguidores de ambos, ya que confesaron que en su vínculo "no les importaban las etiquetas", además de la diferencia de edad, la cual también fue juzgada en redes sociales.

Durante la última fiesta realizada en La Granja VIP, en la que convivieron todos los integrantes del reality de TV Azteca, los famosos compartieron anécdotas sobre su experiencia fuera del proyecto, sin dar mayores detalles. Aún así, algunos televidentes aseguraron que hubo varias indirectas a lo largo de la noche.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la conversación entre Lis Vega y Kim Shantal, donde la cantante cubana reveló que su relación con Ryan Hoffman llegó a su fin, debido a que no sintió el apoyo que necesitaba mientras permanecía en el reality. A pesar de ello, aseguró que la ruptura se dio "desde el amor".

"No me puedo sentir mal cuando yo conscientemente digo: 'Esta persona está en mi vida'. Si tú estás en mi vida, la gente tiene que saberlo: que hay amor, que somos confidentes, que hay confianza, que hay transparencia, y tú te quedas con eso. Si tú y yo no estamos en ese mood, cualquiera lo puede. Hay códigos y lo que pasó es que no hay interés. Si no hay interés, yo no puedo seguir luchando ante la falta de interés, y eso no quiere decir que sea una mala persona".

Aunque Lis Vega se mostró tranquila al contar que está soltera y "desemparejada" en una reciente entrevista, al parecer no estaba en sus planes separarse de Rayito, ya que hace unas semanas confesó a Maxime Woodside que tenía planes de viajar con él a China o la India el próximo año. En esa ocasión, la cubana también explicó que el creador de contenido no era su novio, sino su acompañante; además, reveló que eran exclusivos y se regían por la responsabilidad afectiva y transparencia.

