¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Ryan Hoffman

Polémica en TV Azteca: Lis Vega confirma ruptura con Ryan Hoffman tras su paso por 'La Granja VIP'

La cantante cubana, Lis Vega, reveló su separación definitiva de Ryan Hoffman luego de pasar casi 3 meses encerrada en el reality de TV Azteca

Polémica en TV Azteca: Lis Vega confirma ruptura con Ryan Hoffman tras su paso por 'La Granja VIP'
'La Granja VIP' acabó con la relación de Lis Vega y Rayito Foto: Internet

Ciudad de México.- La actriz Lis Vega ha cosechado diversos éxitos a lo largo de su trayectoria, pero fue hace unos meses cuando su nombre se volvió tendencia tras dar a conocer que mantenía una relación con Ryan Hoffman, luego de que él revelara su divorcio de Grecia. Este hecho fue duramente criticado por los seguidores de ambos, ya que confesaron que en su vínculo "no les importaban las etiquetas", además de la diferencia de edad, la cual también fue juzgada en redes sociales.

Durante la última fiesta realizada en La Granja VIP, en la que convivieron todos los integrantes del reality de TV Azteca, los famosos compartieron anécdotas sobre su experiencia fuera del proyecto, sin dar mayores detalles. Aún así, algunos televidentes aseguraron que hubo varias indirectas a lo largo de la noche.

lis vega explico que no solo eran novios si no pareja
Que Lis nunca tuvo una relación de novios con el Rayito era su peor es nada

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la conversación entre Lis Vega y Kim Shantal, donde la cantante cubana reveló que su relación con Ryan Hoffman llegó a su fin, debido a que no sintió el apoyo que necesitaba mientras permanecía en el reality. A pesar de ello, aseguró que la ruptura se dio "desde el amor".

"No me puedo sentir mal cuando yo conscientemente digo: 'Esta persona está en mi vida'. Si tú estás en mi vida, la gente tiene que saberlo: que hay amor, que somos confidentes, que hay confianza, que hay transparencia, y tú te quedas con eso. Si tú y yo no estamos en ese mood, cualquiera lo puede. Hay códigos y lo que pasó es que no hay interés. Si no hay interés, yo no puedo seguir luchando ante la falta de interés, y eso no quiere decir que sea una mala persona".

Aunque Lis Vega se mostró tranquila al contar que está soltera y "desemparejada" en una reciente entrevista, al parecer no estaba en sus planes separarse de Rayito, ya que hace unas semanas confesó a Maxime Woodside que tenía planes de viajar con él a China o la India el próximo año. En esa ocasión, la cubana también explicó que el creador de contenido no era su novio, sino su acompañante; además, reveló que eran exclusivos y se regían por la responsabilidad afectiva y transparencia.

Aunque Lis Vega se mostró tranquila al contar que está soltera y
Lis Vega se mostró tranquila al contar que está soltera y "desemparejada"

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.