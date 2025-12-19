¿Programa 'Hoy' sale del aire? Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el elenco se despiden del público

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Galilea Montijo, junto a la conductora, Andrea Legarreta, y el resto del elenco de Televisa, acaban de causar gran shock, debido a que con un emotivo mensaje se despidieron del público, cerrando un importante ciclo para abrir uno nuevo para el próximo 2026, ¿acaso el programa Hoy va a salir del aire el próximo año?

El pasado jueves 18 de diciembre, a través de la cuenta de Instagram del matutino de la empresa San Ángel, se compartió un video en el que se puede ver a todo el equipo de presentadores, producción, staff y demás, usando sudaderas negras, mientras que daban un mensaje de despedida para los millones de espectadores que han estado presentes en este año 2025, ¿acaso confirman cancelación?

En el mencionado video, se puede ver como todos unidos, agradecen a todos por haberlos sintonizado, como Legarreta en el que externaron: "Gracias a todos los que nos acompañaron este 2025". Ante esta situación, la presentadora de La Casa de los Famosos México, declaró que "De todo corazón muchísimas gracias ¡los amamos!", siendo esto tomado como una despedida y despertando sospechas.

Pero, no solo lo dicho por las conductoras fue lo que hizo creer que podría ser un indicio de la cancelación debido a que también en un post, en el que gradecieron por todo el apoyo a lo largo del 2025: "¡Gracias por hacernos los favoritos de las mañanas! Porque #HoyLoHacesTú". Por todo esto, varios de los espectadores cuestionaron si era cancelación: "¿cancelaron Hoy?", ¿se acaba el programa? y ¿por qué se despiden así?".

Y además aquí queremos presentarles que seguimos siendo la misma producción este 2026, ahí nos vemos

Fuente: Tribuna del Yaqui