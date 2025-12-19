¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 19 de diciembre

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este viernes 19 de diciembre queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo un triunfos divididos en sus dos duelos, contrario a la semana pasada que fue global.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en el que por desgracia los rojos no han podido mantenerse y ya van tres semanas seguidas que pierden a sus compañeros.

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicado con las dos series de la Supervivencia, y por los puntos, debido a que se cree que en esta ocasión, las tensiones van a estar muy elevadas, principalmente entre las mujeres rojas, después de que Paulette Gallardo ya está instalada en este duelo y desea no tener que ir sola con tres azules.

¡Esta noche las emociones se ponen al limite! uD83DuDD25 Rojos y Azules dispuestos a todo en la Batalla por la Supervivencia. uD83DuDD34uD83DuDCA5uD83DuDD35#ExatlónMéxico, hoy a las 7:00 p.m. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/B9HpztSQci — Exatlón México (@ExatlonMx) December 19, 2025

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 19 de diciembre, se ha dicho que será una victoria de un dos colores, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero podría dominar en contra del de Mati Álvarez, en la primera competencia, pero en la segunda, los rojos retomarían la fuerza, dándole un giro y mandando a una azul, que se cree sería Dana, junto a Paulette y Thaylí.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria roja o azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui