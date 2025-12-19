Romance en 'Exatlón México': Leo 'Mufasa' confiesa en un 'live' que le gusta esta atleta azul

Ciudad de México.- Todo parece indicar que podría nacer otro romance en Exatlón México, debido a que en un reciente live con el famoso exbeisbolista mexicano, Adrián Leo, mejor conocido como 'Mufasa', se ha sincerado con todo el público y confesó que le gusta la reconocida basquetbolista y miembro del equipo azul, Katia Alejandra Gallegos, dejando en completo shock a sus seguidores.

El pasado miércoles 17 de diciembre se disputó la Medalla Varonil, la cual después de dos rondas, Leo se la ganó al resto de sus compañeros, siendo la primera que gana en la temporada del reality deportivo de TV Azteca. Como cada semana, el ganador de esta medalla tiene el premio adicional de conectarse en un en vivo en la cuenta de Instagram del proyecto para responder las preguntas de los seguidores.

En esta ocasión, le cuestionaron con respecto a Katia, que en los últimos días ha estado demostrando una mejoría considerable, por lo que Leo coincidió en que en estos momentos de la competencia, en el que incluso le ha ganado a Mati Álvarez, la ve muy bien y cada vez con mejores habilidades al momento de pasar los circuitos, por lo que mencionó que él la ve en la gran final, con Evelyn Guijarro, incluso ganando la copa.

Pero, mientras que hablaba sobre lo mucho que admiraba la manera en la que estaba creciendo dentro de la competencia, cuando señaló que quería confesarles a todos, y que lo mantuvieran en secreto, el hecho de que le estaba gustando a nivel amoroso Katia, causando la locura entre los miles de fans de los azules. Hasta el momento, Leo en el programa no se ha acercado de esa manera a la atleta de los azules.

Cabe mencionar que hasta el momento, en esta temporada solo ha nacido una pareja, y fue en el equipo de los rojos, entre Ella Bucio y Humberto Noriega, que él mismo ha confirmado en sus lives cuando ganó sus respectivas medallas, dejando en claro que por el momento están dejando que las cosas fluyan.

Fuente: Tribuna del Yaqui