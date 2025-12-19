Tras muerte de Eduardo Manzano, actriz de Televisa llora al dar trágica noticia de sus últimos meses

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa mexicana, Andrea Torre, en una reciente entrevista no pudo contener y acaba de llorar desconsolada al hablar sobre la pérdida de su querido amigo, Eduardo Manzano, a meses de su lamentable muerte a sus más de 80 años de edad. Al aire, dio una trágica noticia con respecto a los últimos meses de vida.

Desgraciadamente el elenco de Una Familia de 10, el pasado viernes 5 de diciembre se vieron envueltos en un triste luto, al haberse confirmado la lamentable muerte del reconocido actor de 'Don Arnoldo'. Fue su hijo, Lalo, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que su padre perdió la vida, aunque en ese momento no reveló el motivo de su inesperado deceso, señalando únicamente que estuvo en el hospital.

Andrea, que hacia de 'La Nena' al hablar de Eduardo, no pudo evitar romper en llanto y señalar que desde hacía meses que al grabar su sitcom de comedia, lo notaban distante, que ya no los recordaba siempre y era diferente, solo grababa y se iba, por lo que expresó que aunque no deja de doler su partida, los miembros del elenco lo extrañaban desde antes de su lamentable fallecimiento por este radical cambio en su actitud.

Andrea Torre ROMPE EN LLANTO tras la MU3RT3 de Eduardo Manzano. ¿Cómo recuerdas al actor? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/qdtZGV7GIg — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 19, 2025

De la misma manera, además de hablar de Eduardo, también aclaró que ella no está enferma de cáncer como se ha especulado, sino que solamente sigue con sus medicamentos preventivos y en constantes chequeos médicos, pero nada de que preocuparse: "Sigo checándome cada tres meses. Me hago estudios cada seis. Eh, me sigo tomando mis medicamentos todas las noches, tomo dos pastillas en la noche ya para el resto de mi vida, pero estoy muy bien

"La verdad es que yo lo vi y dije, 'Lo voy a ignorar'. Y después dije, 'No, porque se puede prestar otras cosas y que te vean y te digan, ay, no'. Esto es falso. Yo estoy muy bien, bendito Dios. Este, les digo, sigo cuidándome y aquí estoy con muchas ganas de trabajar y de ser feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui