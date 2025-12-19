(VIDEO) Tras la denuncia de Yeri Mua, Nathalia Milán señala a actriz de Televisa por presunta agresión

Ciudad de México.– Desde el pasado miércoles comenzó el drama en la vida de la reconocida creadora de contenido veracruzana Yeri Mua, luego de que subiera un par de videos a su perfil de Instagram en los que se quejó de una popular actriz de Televisa y Telemundo. Se trata de Carolina Miranda Olvera, quien alcanzó gran notoriedad tras participar en La Señora Acero, donde interpretó a Vicenta Acero, mejor conocida como La Coyote.

A pesar de la polémica, la joven Carolina tuvo a su propia defensora, ya que, como te informamos en TRIBUNA, Galilea Montijo declaró en el programa matutino Hoy que seguramente Yeri malinterpretó la situación. La conductora aseguró que Caro es una persona muy educada y que posiblemente influyó en la confusión el espacio reducido que compartían en La casita de Bad Bunny, durante el concierto del martes 16 en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Sin embargo, al parecer no son días de suerte para Miranda Olvera, pues ahora la cantante Nathalia Milán salió a declarar que una actriz la incomodó con sus brazos y que, a pesar de haberle pedido permiso, la mujer ignoró su solicitud. Es necesario destacar que, en el caso de Milán, no se dieron tantos detalles sobre la presunta responsable; no obstante, debido a la mala experiencia de la influencer, la gran mayoría considera que se trata de la misma presentadora.

Aseguran que se trata de la misma persona

"Las morras más famosas son las más urgidas por la cámara, por sobresalir, por sentir que Bad Bunny está conmigo, pero no peló a nadie", expresó la sinaloense. De igual manera, la intérprete, que ha colaborado con estrellas como Christian Nodal y Ricky Martin, externó que se sentía muy decepcionada de las mujeres, ya que pensaba que habría un ambiente más relajado e incluso solidario.

@nathaliamilanm Chismesito en la casita de #Badbunny A mi no me gusta este tipo de chismes.. Yo grabé este video llegando a mi casa y me tardé en subirlo porque pues pa que.. pero después de ver que a yeri también la agredió decidí sacarlo porque estoy cansada de este tipo de morras y se me hace muy injusto que vas a un lugar a pasarla bien y alguien tenga que matar la vibra de algo que pudo haber sido muy ameno. ? sonido original - Nathalia Milán

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la protagonista de Tierra de esperanza, donde comparte créditos con Andrés Palacios, no ha emitido ninguna opinión sobre este asunto; sin embargo, en caso de que ocurra, te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Por lo pronto, Yeri Mua aparentemente continúa molesta por las acciones de quien llamó: "Y la otra vieja, la que les mostré, no sé quién es, pero si estás viendo esto: chingas a tu pu** madre, güey. Pinche vieja pende**, neta".

Fuente: Tribuna del Yaqui