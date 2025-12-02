Acusan a Paty Cantú de abusar de la confianza de Paola Hinojos y usar su ropa sin pagar ni mencionarla

Ciudad de México.- En medio de su felicidad por su reciente boda, la reconocida cantante mexicana, Paty Cantú, recientemente se vio envuelta en la polémica, debido a que la acaban de acusar de abusar de la confianza de la reconocida diseñadora de ropa para celebridades, Paola Hinojos, asegurando que habría usado su ropa sin pagar y se la quedaría sin hacer una mención publicitaria.

Como se sabe, Paola es una diseñadora que ha vestido a grandes celebridades del mundo del espectáculo, como Lucero, Manuel Mijares y muchos otros de talla internacional, por lo que es reconocida por millones en el mundo de las celebridades y de la moda. Por este motivo, es que se dice que llegó a tener contacto con la reconocida cantante mexicana, y decidió hacer un trato para que usara su ropa y le diera publicidad.

Fue una presunta fuente cercana a Hinojos quién aseguró que fue hace un par de meses que Paola negoció con Cantú, pues después de que la cantante le dijo que le gustaba su ropa, le dio la opción de regalarle ropa y le hiciera mención cada vez que la usara, o que se la comprara sin mencionarlo pero que le da un precio especial: "La cantante eligió la opción A, pero al usar las prendas no etiquetaba a la marca. A Paola le pareció de muy mal gusto su actitud".

Este mes #AlInfiel cumplió un año y el video oficial lleva más de 2 millones de views. Gracias familia! uD83EuDD70? https://t.co/OS4wTKvLRA pic.twitter.com/cJTUY751IV — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) November 30, 2025

De la misma manera, la fuente aseguró que Paola en verdad se sintió algo desconcertada por esta situación, ya que no esperaba ese comportamiento por parte de la intérprete de Goma de Mascar, afirmando que desde ese altercado, Cantú no ha vuelto a ponerse en contacto con Paola y que por el contrario, comenzó a patrocinar su propia línea de ropa a través de otra marca muy famosa en el mundo.

Finalmente, declaró que Paty acude a la mayor cantidad de alfombras rojas con vestuarios y joyería prestada, destacando que es normal, y que entiende que no es por que no pueda o no quiera comprar ropa, sino porque así los han acostumbrado las marcas para tener publicidad gratis, y a veces abusan de ello: "No es que los artistas sean codos, solo están muy consentidos y muy acostumbrados a usar la ropa y no pagar", explica la informante.

#NuevaFotoDePerfil pic.twitter.com/LoJPljYiqa — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui