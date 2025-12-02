¿Aplican un Aleska? Tefi Valenzuela demanda a Eleazar Gómez; dicen si Fiscalía lo saca de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen venezolano, Tefi Valenzuela, después de los comentarios que realizó Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP sobre el tema de su agresión en la que casi acaba con la vida de la artista, ahora, se ha dicho si es verdad que tras la demanda restrictiva para que deje de hablar de ella, escalaría, ¿acaso aplicarán un Aleska y el actor de Televisa va ser sacado por la Fiscalía?

Como se sabe, en una conversación con Alberto del Río, Eleazar afirmó que lo encarcelaron injustamente por el tema de la golpiza a Tefi: "Me pusieron un 4 cabr..., cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el pe.... Era de otro país, me la aplicaron bien duro, fui a parar un rato a la cárcel. La gente siempre tiene una versión, pasé 6 meses ahí e injustamente, me pusieron un 4 cule...". Tras esto, Valenzuela compartió un comunicado en el que señaló que tomó medidas legales para que deje de hablar de ella, pero estas podrían escalar a una demanda por daño moral.

Una amiga de la actriz venezolana, en TV Notas declaró que su amiga y todo su circulo cercano quedaron en shock al escuchar lo que dijo, cuando él sabe bien lo que pasó, asegurando que fue bajo decir aquello cuando todo estaba judicializado, y por ello, los abogados de ella están buscando la manera de parar que hable de Tefi: "Eleazar no puede mencionar el nombre de Tefi por una orden legal. Ahora le podría poner otra para que él nunca mencioné más el tema. Están evaluando todo eso, porque, eso sí, Tefi ya no quiere tener más contacto con él, ni mucho menos que él vuelva a poner en tendencia y negar lo sucedido".

Si recibió dinero fue por reparación de daño moral no para otorgar el perdón. Aquí un video que ella (Tefi Valenzuela) publicó recientemente… de que es un golpeador de mujeres, lo es uD83EuDD37uD83CuDFFB??? y seguirá siéndolo porque se nota que Golpeazar no ha cambiado y ni cambiará! #LaGranjaVIP https://t.co/lI2oDvj920 pic.twitter.com/rJFFWseiD8 — Bot Habibi uD83DuDC08???? (@MillAnonimo) November 24, 2025

Según la fuente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy va a volver de Brasil para pasar unos días en México en fiestas decembrinas, por lo que era probable que en esos días o a inicios de 2026 cuando ponga la demanda o "un requerimiento preventivo" para que deje de seguir revictimizando a Tefi y con mentiras: "Estamos sorprendidos de cómo se atrevió a decir eso, cuando las cosas están establecidas. Está estipulado en un expediente y un juez dictó sentencia. En verdad que es sorprendente cómo vive otra realidad o si el encierro le está causando que no vea o no recuerde cómo fueron las cosas realmente", agregó.

Ante esto, la fuente declaró que le daba tristeza que el actor de Atrévete a Soñar desperdiciara su oportunidad de repunte usando tácticas como hacerse la víctima, destacando que sabe que es uno de los mejor pagados y con trato de limpiar su imagen: "Pero con la demanda que Tefi le puede poner podría pagar una fuerte indemnización económica. Y, pues, si él quería que el público olvidara ese episodio de violencia, ahora quedó más marcado".

Está usando la carta de la victimización, cuando todos le dejaron de hablar. Además, están los videos de cómo se pierde en él, dice cosas que no tienen sentido y su odio se le transmite desde los ojos. Y eso atraía al público, pero quién sabe qué rumbo tome ahora", concluyó.

Tefi Valenzuela solicita a #LaGranjaVIP dar a conocer su versión sobre lo que le hizo Eleazar Gomez y prohíbe que se vuelva a tocar el tema dentro del reality pic.twitter.com/NO4bCOxoqv — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui