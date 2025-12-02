Christian Nodal aún no libra la cárcel: FGR y Universal Music apelan negativa a su vinculación a proceso

Ciudad de México.- El conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music sumó un nuevo capítulo tras revelarse que la disquera ya interpuso la apelación correspondiente contra la decisión que determinó no vincular a proceso al cantante y a sus padres. En Ventaneando se dio lectura a información oficial sobre el expediente, detallando los recientes movimientos del caso: "Nos acaba de llegar esta información, que es oficial, porque el pasado 28 de noviembre, que fue viernes, hubo ya la apelación de parte de Universal Music en contra del fallo que decidió no vincular a proceso a Christian Nodal".

De acuerdo con el comunicado, las autoridades registraron nuevas promociones procesales vinculadas al avance de la denuncia interpuesta por la disquera en cuestión. En palabras del documento citado al aire: "En el expediente que se sigue por la denuncia presentada por Universal Music Group México en contra de la familia Nodal, el órgano jurisdiccional, o sea, el juzgado, recibió nuevas promociones procesales relacionadas con el avance del caso".

Entre los movimientos más relevantes se destacó: "Que tanto la Fiscalía General de la República como la asesoría jurídica privada de la ofendida, o sea Universal, interpusieron recurso de apelación contra la resolución dictada el pasado 19 de noviembre", indicó la periodista Rosario Murrieta. La jueza Medina Hernández había determinado no vincular a proceso a Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terrazas y Christian Jesús González Nodal. Sin embargo, con esta apelación, la disquera y la FGR buscan revertir dicho fallo.

El comunicado enfatizó que el asunto no se encuentra cerrado: "Así que, pues el caso continúa", se recalcó en Ventaneando. Sobre la naturaleza de la acusación, la colaboradora de la emisión de espectáculos indicó: "Este caso es por la presunta falsificación de más de 30 contratos de Universal, cuya titularidad Universal reclama y Christian y sus padres lo mismo".

En los últimos días, surgieron versiones que apuntaban a un cierre definitivo del caso tras la no vinculación dictada por la jueza. Sin embargo, la apelación confirma que el asunto sigue activo: "Entonces, el caso continúa, no se ha cerrado", fue la frase final leída en Ventaneando, subrayando que el proceso penal aún está en marcha. Hasta el momento, Nodal no ha emitido una declaración pública sobre esta nueva impugnación. No obstante, su defensa ha insistido previamente en que demostrarán la legitimidad de los documentos en disputa. Con esta apelación, el litigio entre el artista y la disquera permanece vigente y seguirá su curso en las instancias superiores correspondientes.

