¿Despiden a María Chacón de Televisa? Galán de 'Papás Por Siempre' aclara pleito con productora

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, María Chacón, vuelve al centro del escándalo debido a su notoria ausencia de Papás Por Siempre, reviviendo el drama de su presunta pelea con Rosy Ocampo. Ante esto, el galán del melodrama, Miguel Martínez, en entrevista ha decidido aclarar su pleito con la productora, ¿acaso la despidieron?

Papás Por Conveniencia, tuvo un gran éxito y uno de los favoritos fue el personaje de Chacón, 'Lichita', sin embargo, Alejandro Zuñiga aseguró que ella había sido despedida semanas antes de la final por ser "insoportable", dejando fuera a su personaje incluso del gran final: "Hay una de las actrices que ha sido insoportable, un dolor de huesos, diva, prepotente, mam..., y entonces la sacan. Se va, fuera. Se llamaba… María Chacón. No va a llegar ni al final de esta novela. Van a desvivir al personaje de 'Lichita'. El personaje se nos va a ir antes de que termine la novela".

“Me estaban pagando más y la corrí” (risas). “No es cierto, de hecho les contaré algo muy bonito. El día de la presentación a prensa, María Chacón, desde Asia, me habló para desearnos lo mejor. A ella le hubiera encantado estar acá. Ella no salió mal con Rosy ni con el proyecto. Lo que pasa es que cuando nos hablaron de la segunda temporada —que fue meses después de terminar la primera parte—, pues la verdad, cuando uno termina un proyecto ya está buscando el siguiente”, comentó Miguel Martínez.

“No todos los actores tienen la misma suerte, a veces te quedas sin trabajo por meses. Cuando nos sale un proyecto, en chinga lo agarramos, y si es un buen proyecto, con más razón. María, me parece, cuando le hablaron para esto, ya estaba por empezar una película, y no la culpo. Si yo estuviera en su lugar y me llamaran para algo de cine, yo también diría que sí”, finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui