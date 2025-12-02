Fátima Bosch no soltará la corona de Miss Universo, Fallece el padre del cantante Sergio Vega y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este martes 02 Diciembre, La reina de belleza Fátima Bosch lanzó un video en el que afirma que tiene una misión clara como reina de belleza.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Natanael Cano queda libre de cargos por intento de soborno

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano quedó libre de cargos por el caso de intento de soborno a policías municipales de Hermosillo. Los hechos de los que se habla ocurrieron el pasado 29 de marzo de 2024 cuando en historias el cantante de Sonora exhibió presuntos actos de corrupción.



Fallece el padre del cantante Sergio Vega

El pasado domingo falleció el padre del cantante Sergio Vega, mejor conocido como 'El Shaka', el señor Fernando Vega Verdugo a los 88 años de edad, aún se desconoce la causa. Uno de los primeros en compartir su dolor fue Jesús “'Chuy' Vega, hermano de Sergio Vega.



Fátima Bosch no soltará la corona de Miss Universo

La reina de belleza Fátima Bosch lanzó un video en el que afirma que tiene una misión clara como reina de belleza, esto en medio de la presión que ha recibido para que renuncie a la corona tras presuntamente haberse cometido fraude en el certamen. Bosch también habló sobre las repercusiones emocionales que esta controversia ha tenido en su vida personal.

December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui