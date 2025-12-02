Fátima Bosch rompe el silencio a acusaciones de fraude y aclara si renuncia a corona de Miss Universo

Ciudad de México.- La controversia que surgió tras el triunfo de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025, continúa generando repercusión internacional. Luego de varias semanas de especulaciones, la reina de belleza rompió el silencio y ofreció por primera vez una declaración pública en el programa Hoy Día, donde abordó directamente las acusaciones de fraude que se difundieron tras su coronación y los rumores sobre una posible renuncia.

Durante la entrevista, Fátima negó categóricamente que exista la intención de dejar la corona, respondiendo con firmeza a las versiones que circularon en redes sociales: "Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, verdad solo hay una. Y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas. Y gané yo. Entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?", afirmó.

La ganadora del certamen insistió en que no existe motivo para poner en duda su título y recalcó que el proceso se llevó a cabo con igualdad de condiciones para todas las concursantes y no hubo favoritismos. Añadió que considera injustos los señalamientos que han surgido: "No tienes por qué renunciar porque tú trabajaste por eso, y porque tú tienes proyectos, por eso diste el corazón y diste el alma. Es muy injusto que hagan eso".

Bosch también habló sobre las repercusiones emocionales que esta controversia ha tenido en su vida personal, señalando que la presión mediática ha sido profunda e inesperada: "Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele. Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón va a haber mucha adversidad y yo no voy a dejar de estar aquí porque yo únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y por las causas sociales".

At St. Patrick's Cathedral, she found the Virgin of Guadalupe, a quiet, sacred reminder that even far from home, destiny still knows her name. @bosch_fatima @MissUniverse #MissUniverse #Missuniverso pic.twitter.com/P6EsVAfJto — Miss Universe Mexico (@MissMexicoou) December 1, 2025

El contexto de esta disputa inició cuando, tras su coronación, en redes sociales y algunos espacios informativos surgieron cuestionamientos sobre la transparencia del certamen. Los comentarios señalaban supuestos favoritismos y dudas sobre la legitimidad de los resultados, sin presentar evidencia formal. Estas versiones crecieron rápidamente, colocándola en el centro de un debate que escaló más allá del ámbito del entretenimiento.

En medio de esta polémica, Fátima llegó a Nueva York para iniciar su gira oficial como Miss Universo, una de las primeras actividades que realizan las ganadoras del certamen. Ahí, frente a medios nacionales e internacionales, volvió a pronunciarse sobre la validez de su triunfo: "Yo creo que todas las personas saben que es completamente falso. Mi triunfo obviamente desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, que es lo que hoy está haciendo Miss Universo".

La nueva soberana agregó que se siente honrada de representar una etapa distinta del certamen, enfocada en valores y propósito más que en estereotipos tradicionales: "A mí me honra mucho ser parte de esto y que las niñas en su casa sepan que importa más lo que tengas en la mente y lo que tengas en el corazón". Con ello, Fátima Bosch reafirmó su compromiso de continuar con sus responsabilidades como Miss Universo, a pesar de las acusaciones y la presión mediática que marcaron su inicio como reina.

Fuente: Tribuna del Yaqui