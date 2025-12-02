Horóscopos HOY Mhoni Vidente MARTES 2 de diciembre de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, comparte los horóscopos de hoy, martes 2 de diciembre de 2025 con las predicciones del día en asuntos de amor, dinero trabajo, salud y más. Si este segundo día del mes tienes dudas sobre tu destino o decisiones importantes, en los horóscopos de Mhoni Vidente encontrarás una guía y un mensaje del Universo. ¡Lee con atención!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY martes 2 de diciembre de 2025: La suerte de tu signo zodiacal

Aries

Tendrás una jornada dinámica, marcada por conversaciones que desbloquean situaciones pendientes. Tu franqueza será clave, pero procura moderar el impulso este martes 2 de diciembre de 2025. Bebe más agua.

Tauro

El día te invita a replantear un gasto reciente o reconsiderar una compra importante. Una noticia familiar te inspirará a tomar decisiones más organizadas. Confía en tu capacidad de mantener la calma, dice Mhoni Vidente.

Géminis

El horóscopo de hoy dice que es un día ideal para iniciar un proyecto personal que llevabas posponiendo. Habrá mensajes inesperados que aclaran malentendidos. Agradece al Universo.

Cáncer

Te sentirás más analítico que de costumbre y eso te ayudará a tomar una decisión emocional importante. En lo laboral, tu trabajo será reconocido, aunque de forma discreta. Cuida tu descanso, tu cuerpo pedirá una pausa.

Leo

La energía de hoy abre puertas en temas profesionales: una propuesta, reunión o contacto que vale la pena atender. En lo emocional, podrías sentir nostalgia, pero será positiva para soltar cargas que ya no te corresponden.

Virgo

Tu organización será tu mejor aliada. Este martes podría mostrarte un error pequeño que, de corregirse a tiempo, cambiará el panorama de tu semana. En el amor, una conversación sincera traerá claridad.

Libra

Tendrás más creatividad para resolver un asunto personal que venía dándote vueltas. Este día favorece renegociaciones, acuerdos y conciliaciones. Evita saturarte de compromisos; necesitas equilibrio.

Escorpio

Tu intuición estará particularmente fuerte este martes 2 de diciembre. Recibirás señales claras sobre una situación que te generaba duda. En lo económico, se recomienda cautela: evita prestar dinero.

Sagitario

Mhoni Vidente dice que es un día ideal para planear viajes, cambios o mejoras en tu entorno. Surgirá una oportunidad laboral que, aunque pequeña al principio, podría transformarse en algo estable. Confía en tu capacidad.

Capricornio

Tu capacidad de liderazgo no brillará hoy. Una persona buscará tu consejo o tu participación en un proyecto, pero tu actitud podría arruinar el negocio. Necesitas mejorar tu carácter. Atiende lo emocional.

Acuario

Tu creatividad se activa y te impulsa a resolver pendientes con rapidez. Es probable que recibas una invitación inesperada que cambiará el ritmo de tu día. Mantén apertura, pero cuida tu energía.

Piscis

Este martes te muestra la importancia de escuchar tus límites. Mhoni recomienda que no aceptes responsabilidades que no te corresponden. Una conversación íntima te ayudará a poner orden en tus emociones y sentirte más ligero.

Fuente: Tribuna del Yaqui