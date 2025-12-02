¡La engañó! Lety Calderón ventila fuerte secreto de Collado tras rumor de infidelidad a Yadhira Carrillo

Ciudad de México.- En horas recientes, la famosa actriz Lety Calderón reapareció ante diversos medios de comunicación y habló abiertamente de su pasado con Juan Collado, además de que se pronunció ante el supuesto de que el abogado habría sido infiel a Yadhira Carrillo mientras se encontraba preso. De forma contundente, la protagonista de novelas señaló que nunca ha sido una mentira la mala fama de su exesposo.

En primer lugar, los representantes de la prensa cuestionaron a Lety sobre la posibilidad de pasar las próximas fiestas decembrinas con el padre de sus hijos Carlo y Luciano, luego de su reciente regreso a México: "Pues lo vamos a ver pronto, pero yo ya hice mis planes de Navidad porque yo los hago desde septiembre. Ya sé que se van a reír de mí, ya lo sé, pero a finales de septiembre, principios de octubre, yo ya estoy viendo cómo voy a hacer el pavo. Ya sabemos qué vamos a hacer de comer y todo".

En ese sentido, Lety compartió que ella y sus retoños pasarán la Noche Buena lejos de la CDMX: "Y yo organicé un viaje con mis hijos a la playa para Navidad y Año Nuevo la vamos a pasar aquí seguramente", explicó. Además de las festividades navideñas, Calderón compartió que se acerca el aniversario de la madre del abogado, a quien celebrarán en familia. Lo que llamó mucho la atención fue que se refirió a la señora como su suegra:

Y próximamente va a ser el cumpleaños de mi suegra. Ya hoy Luciano le compró su regalo, con su tarjeta. Él quiso pagar el regalo de la abuela y también la vamos a festejar y todo", relató.

Además, Calderón explicó que no le guarda ningún rencor al abogado: "Mira, yo ya el pasado se quedó ahí, se quedó en el pasado. Yo no soy una persona rencorosa, afortunadamente. Sé perdonar, obviamente no se olvida porque eso de que, ah, ya olvidé, pues no, mentira. O sea, no me quitaron el disco duro, o sea, ahí está, pero no tengo ningún sentimiento malo, no hay nada que hablar, ya está todo dicho y yo creo que lo más importante es el presente y el futuro".

El pasado ya se quedó nada más para aprender, para no volver a cometer errores, pero sobre todo para disfrutar el presente y asegurarnos un buen futuro", afirmó.

Lety Calderón acusó a Yadhira Carrillo de ser amante de Collado

Por otra parte, reporteros del programa Despierta América preguntaron a la protagonista de Esmeralda sobre si ella sabía que Collado le fue infiel a Yadhira mientras se encontraba detenido en el Reclusorio Norte. Lety no descartó esta versión y además señaló que ella ya sabe quién es el nuevo amor del abogado: "No tengo la menor idea, son cosas que yo no platico con Juan, yo solo le dije 'si tienes novia, preséntemela' y no me extraña, es además una persona que ya había sido su novia estando conmigo".

Posteriormente, Calderón recordó su doloroso pasado con Collado, recordando que además de que le fue infiel con Yadhira, también tuvo otra amante: "¿Por qué no se casó con Edith Serrano? Porque se enteró que yo estaba teniendo a mi segundo bebé, a Carlo... La historia se repite", dijo de forma contundente.

Fuente: Tribuna del Yaqui