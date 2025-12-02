¿Luis Miguel le fue infiel a Aracely Arámbula con Paloma Cuevas? Cantante lo revela todo en 'SES'

Ciudad de México.- El reconocido productor y compositor musical, Manuel Alejandro, hace poco brindó una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, en el que reveló todo sobre la ocasión en la que pensó que el famosos cantante de baladas de origen español, Luis Miguel, tenía un romance con Paloma Cuevas, pese a que ella era una mujer casada y él estaba con la madre de sus hijos, ¿acaso le fue infiel a Aracely Arámbula?

Como se sabe, hace casi 20 años que entre el denominado 'Sol de México' y la querida 'Chule', hubo una relación sentimental de la que nacieron sus dos hijos en común, pero, pese a todo el amor que se juraban el noviazgo no prosperó y terminaron de manera inesperada. Pero ahora, se ha despertado el rumor de que mientras que él estaba en una relación con la presentadora mexicana, ya habría sentimientos por Cuevas.

El compositor y cantante español, en entrevista para Imagen TV, reveló que cuando conoció a 'Luismi' también estaba Paloma presente y al verlos convivir pensó que ellos eran pareja, que incluso, la canción que le escribió fue pensando en ellos como novios: "Cuando Luis Miguel me invitó a Acapulco para que lo conociera y escribirle, recuerdo que conocí a su mujer actual, que eran novios ya, yo lo daba en la canción ya por hecho".

Alejandro mencionó que él la escribió pensando que eran novios, pero cuando la entregó supo que no era así, sino que ella estaba casada y que él estaba en una relación con la expresentadora de MasterChef Celebrity, destacando que la vaticinó: "Yo lo daba por hecho, pero en aquel entonces eran dos personas que estaban ahí, ella con su marido y él con su pareja, o acompañante de aquella época. Exactamente (con Aracely Arámbula). Yo los junte en la canción hace 10 años, hice bingo".

Finalmente, declaró que no cree que sea invitado a la boda con Paloma, destacando que internamente sí hubo una ligera reclamación por parte de la famosa española pues señaló que sí le molestó que diera por hecho que eran pareja, cuando era una mujer casada: "No creo porque, porque su mujer, Paloma reclamó que yo había escrito esa canción y ella no tenía nada que ver y yo le dije que era mi idea y mi sueño, que mi inspiración esa, pero no creo que haya canapés para mi".

EXCLUSIVA: ¿Luis Miguel ENAMORADO de Paloma Cuevas siendo PAREJA de Aracely Arámbula? ¡Manuel Medrano lo revela! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/W5vAmy08JT — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui