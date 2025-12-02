Matan a Leticia Calderón y en 'VLA' la actriz de Televisa aparece con fuerte mensaje: "Es deshonesto"

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida actriz de melodramas, Leti Calderón, recientemente volvió a aparecer en un evento público, en el que dio una entrevista a Venga la Alegría, en la cual decidió hablar sobre el video fake en el que la matan, por lo que aprovechó las cámaras para dar un fuerte mensaje sobre las afectaciones que esto podría tener, asegurando que era "deshonesto" hacer esto.

En octubre de este año, en TikTok se comenzó a viralizar un video en el que la presentadora jalisciense, Galilea Montijo, informa que Calderón había perdido la vida, sacudiendo a sus millones de seguidores, que estuvieron replicando la noticia por horas, hasta hacerla viral. Después de todo el revuelo causado, Montijo en el programa Hoy, decidió pronunciarse, para negar que ese video sea verdad: "No se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. Un video donde literal se me ve a mí dando la noticia que había muerto Leticia Calderón".

Ahora, para reporteros de TV Azteca, aseguró que sentía feo que la mataran de esa manera, pero más le dolía el hecho que si llegaba esto a los oídos de su madre, se moriría porque estaba en su casa de asistencia en la que no se ven siempre y podría creerlo de verdad: "Es horrible, no es nada padre que te estén matando, yo todas las críticas, invenciones, comentarios que hacen a mi persona, los acepto porque soy yo, la artista, toda tipo de invención me afecta, pero esta mentira en particular podría matar a mi mamá".

En tendencia: Leticia Calderón



Circula en redes un video falso que aseguraba su fallecimiento. Se trata de una manipulación con IA que generó alarma entre familiares y seguidores.



Galilea Montijo aclaró en Hoy que la actriz se encuentra bien y advirtió sobre la difusión de… pic.twitter.com/1ITxqES5mm — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 29, 2025

De la misma manera, destacó que amigas de su madre creyeron lo que vieron, por lo que arremató en contra de las personas que solamente inventan falsas muertes para tener más likes, destacando que deberían de buscarse un trabajo real, o usar esa imaginación para hacer dinero con esa herramientas pero de forma honesta: "Mi mamá sin saber de mi, en la residencia, y recibir esta noticia, de verdad se hubiera muerto. Estas personas que buscan likes por medio de dañar otras personas, me parece muy deshonesto, que mejor usen esa creatividad tan hermosa que tienen en otra cosa, que no maten a nadie por 3 likes".

Finalmente, pidió que se comenzaran a hacer leyes para regularizar el uso de la Inteligencia Artificial, debido a que considera que pueden hacer cosas terribles con la imagen de artistas y famosos que han estado esforzándose en crear una carrera en base de cosas honestas, como su trabajo sobre el escenario o ante las cámaras: "Qué tal si usan tu imagen, tu cara, para hacer videos porno".

Leticia Calderón desmiente rumores de su fallecimiento y asegura que esta noticia falsa pudo tener consecuencias graves.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/zGLgQsoWVl — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui