Pepe Aguilar arremete contra Zorrito Youtubero, tras humillar a Ángela Aguilar y exhibir Christian Nodal

Ciudad de México.- Después de que el reconocido creador de contenido, Zorrito Youtubero, estuviera meses atacando a la familia Aguilar, humillando a Ángela Aguilar, señalándola de infiel y de rompe hogares, además de haber exhibido supuestas amenazas que recibiría por parte del famoso cantante, Christian Nodal, el padre y suegro de los jóvenes, Pepe Aguilar, ha decidido arremeter en su contra para que deje a su familia en paz.

Javier Mata, nombre real de Zorrito YouTubero, en los últimos meses se ha convertid en uno de los principales haters de Ángela, burlándose de las declaraciones que dio tras destaparse su relación con Nodal, en las que defendió a capa y espada a Cazzu, y también se lanzaba en contra de Christian, tachándolo de ser "infiel" y uno de los peores hombres que existen en el planeta tierra porque asegura no sabe amar.

Ahora, en uno de sus más recientes comentarios sobre la dinastía de Antonio Aguilar, el creador de contenido se fue en contra de la matriarca de la familia, Flor Silvestre, ya que hizo comparaciones entre nieta y abuela, asegurando que la difunta artista era una loquilla igual que Ángela, asegurando, como muchos otros lo han hecho, que ella le fue infiel a su primer esposo con Antonio y que lo separó de su entonces mujer.

Por este motivo es que el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú decidió salir a defensa de su familia, comentándole directamente al youtuber que deje en paz a su familia o que de una vez le diga qué es lo que está tratando de ganar con estar atacando constantemente a su familia en sus videos, pidiendo que deje de hablar de ellos y que le de una explicación y disculpa por estas desagradables situaciones.

Ante esto, la periodista Ana María Alvarado pidió al creador de contenido que mejor sea duro y directo, pero con críticas fundadas, no por simple chismes, y por supuesto sin insultar y denigrar a nadie, y mucho menos a alguien que no tiene nada que ver con la situación, y a Pepe le mandó a decir que debe de mantenerse

Fuente: Tribuna del Yaqui