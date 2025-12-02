Peso Pluma y Tito Double P sorprenden al revelar su primer álbum 'Dinastía'; ya tienen fecha de lanzamiento

Ciudad de México.- Peso Pluma y Tito Double P anunciaron el lanzamiento de 'Dinastía', el primer álbum en el que colaborarán los exponentes de los corridos tumbados. Un proyecto que marca un nuevo capítulo en la carrera de ambos. Según informan, el disco busca plasmar el legado de su familia, representando la dualidad de sus raíces y su historia compartida.

De acuerdo con los detalles dados a conocer, el material discográfico pretende reflejar las vivencias, influencias y valores mutuos, poniendo sobre la mesa su identidad auténtica dentro del género de los corridos tumbados. En el clip promocional, se revela que el álbum está programado para estrenarse el 25 de diciembre de 2025, una fecha estratégica para cerrar el año con fuerza. Por ello, la expectativa entre sus seguidores crece, ante la posibilidad de escuchar un material en el que ambos artistas unen sus visiones musicales y su estilo distintivo.

Tito Double P, cuyo nombre real es Jesús Roberto Laija García, es primo de Peso Pluma. El dúo comparte orígenes familiares, lo que refuerza la noción de 'Dinastía': No solo una colaboración artística, sino un proyecto con un sentido profundo de herencia.

Desde sus inicios en la industria, Tito Double P comenzó como compositor para Peso Pluma, y con el tiempo decidió lanzarse como solista. Su álbum debut, 'Incómodo' (2024), lo posicionó dentro de la escena de los corridos tumbados, con una base sólida que ahora busca expandir con 'Dinastía'.

El nuevo álbum de Peso Pluma junto a Tito Double P estará disponible el próximo 25 de Diciembre. uD83DuDD77?uD83DuDC79uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/NJ9KQUYspF — Peso Pluma (@PesoPlumaData) December 2, 2025

Asimismo, para Peso Pluma este proyecto conjunto representa una evolución: Tras el éxito de sus discos anteriores, emprender una colaboración integral con su primo añade una capa de autenticidad familiar al trabajo, sumando su talento y experiencia. Esto podría atraer tanto a su base de fans habitual como a nuevos públicos interesados en su propuesta musical.

En conjunto, 'Dinastía' se perfila como un álbum significativo no solo por su contenido, sino por su trasfondo familiar y simbólico. Peso Pluma y Tito Double P buscan con él delinear una identidad compartida, destacando la herencia familiar dentro del género, y al mismo tiempo ofrecer un proyecto renovado justo en temporada navideña.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México