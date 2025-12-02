¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Resumen de este martes 2 de diciembre de 2025

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 2 de diciembre del 2025, se dice que para esta noche habrá mucha polémica, además de los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, junto a la competencia para salir de la Zona de Riesgo, que podría marcar nueva tragedia para los rjos.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el tema de las tensiones en los rojos sigue muy presente, pese a que lograron su objetivo de seguir en la Villa 360, el perder a Mau Wow y no poder tener marcadores muy despegados de los azules, los sigue frustrando, mientras que los azules han tenido problemas en la convivencia.

De la misma manera, se ha revelado quién de las atletas femeniles va a perder sus duelos por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá a la primera atleta femenil que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 7 de diciembre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre en concreto, pero se dice que quienes podrían llegar a perder y caer en riesgo serían Natalie, Edna o Valery Carranza.

En esta décima semana de mujeres en riesgo, una de ellas quedará instalada en el Duelo de Eliminación. Descubre de quién se trata en la Zona de Peligro. uD83DuDD25uD83DuDE30uD83DuDC4A#ExatlónMéxico uD83DuDC9Apor Azteca UNO. uD83DuDCFA

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. pic.twitter.com/uEIkkHjvM3 — Exatlón México (@ExatlonMx) December 2, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los azules, como en las primeras semanas, por lo que este día sería bastante agridulce para el equipo de Evelyn Guijarro, pues se dice que es muy probable que el refuerzo para los rojos, sea una de las leyendas más fuertes de temporadas paasadas.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los rojos los triunfadores y a la par, los perdedores con la zona de riesgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui