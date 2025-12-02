¡Suenan campanas de boda! Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando y una FOTO del anillo causa revuelo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo parece indicar que la estrella del pop Miley Cyrus, de 33 años, está considerando seriamente darse una segunda oportunidad en el matrimonio, pues salió a la luz que, después de cuatro años de relación, ya se comprometió con el baterista y músico Maxx Morando, de 27. Incluso se vio a la mundialmente famosa intérprete de Hannah Montana luciendo un llamativo anillo.

Aunque medios estadounidenses como People y Page Six confirmaron la noticia de la boda, el rumor comenzó el pasado lunes 1 de diciembre de 2025, cuando la pareja apareció en la alfombra roja del estreno de la película Avatar: Fuego y Ceniza, en Los Ángeles. Lo que realmente llamó la atención fue el anillo de diamantes que Miley llevaba en el dedo anular de la mano izquierda.

En cuanto al presunto compromiso, según las fuentes citadas, Francesca Consulting, representante de la diseñadora de joyas Jacquie Aiche, aseguró que ella fue la encargada de elaborar la sortija de pedida. No se trató de cualquier pieza, pues fue creada a la medida de la cantante. Además, está compuesta por un diamante de corte cojín montado en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Su historia de amor

En una entrevista para Vogue en 2023, la exintegrante de Disney contó que su romance surgió cuando amigos en común les organizaron una cita a ciegas, al menos por su parte, ya que la artista explicó que él ya conocía su rostro. Sin embargo, no se les vio juntos públicamente hasta diciembre de ese año, cuando fueron fotografiados durante el especial navideño de Cyrus en NBC, Miley’s New Year’s Eve Party, en Miami.

Miley Cyrus and Maxx Morando are now engaged.



(https://t.co/EB8Fw9ZoXM) pic.twitter.com/OqdfGT3lHG — Pop Base (@PopBase) December 2, 2025

El público supo que Miley Cyrus y Maxx Morando ya eran pareja en abril de 2022, mientras paseaban por West Hollywood. En redes sociales suelen recibir comentarios positivos de los fans de la cantante, quienes consideran que hacen una linda pareja. Siempre han preferido mantener un perfil discreto, pero este año, por razones desconocidas, han asistido a varios eventos. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de esta pareja?

Fuente: Tribuna del Yaqui