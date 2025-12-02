¿Televisa le cerró las puertas? Galán de novelas revela cómo lo castigaron tras salir del clóset

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas mexicano, Polo Morín, recientemente ha confesado la manera en la que Televisa lo castigó, cuando finalmente decidió sincerarse consigo mismo y el público al haber salido del clóset, destacando que de un momento para otro dejaron de llegarle ofrecimientos de papeles importantes, como protagónicos, ¿acaso la empresa le cerró las puertas por su orientación?

Cómo se sabe, Morín comenzó su carrera actoral desde muy joven de la mano de la empresa San Ángel, ganando su mayor fama al participar en la famosa novela Mi Corazón es Tuyo, tras lo cual siguió con grandes producciones cómo La Reina Soy Yo. Pero, en medio de su crecimiento como actor, Morín decidió salir del clóset y sincerarse sobre su verdadera orientación, recibiendo el apoyo de miles de sus seguidores y también de todo el gremio del espectáculo.

Ahora, el mismo galán de melodramas acaba de asegurar que pese a sus amistades y fans le aplaudieron su valentía, en la empresa de darle protagonistas o galanes, después de confesarse gay, dejaron de llegarles las ofertas, destacando que hasta el los casting lo trataban diferente: "No quiere decir que sean los únicos personajes que hay, o que yo a fuerza quiera ser el galán, pero no creo que tu vida personal tenga que ver con el tipo de personajes que desarrollas. Sin embargo, ya desde el casting, es diferente. Por eso ya no me ha interesado hacer telenovelas".

Ante esto, Polo decidió retirarse y ahora, destaca que no está ansioso por regresar, pero que sí se da la oportunidad claro que la tomaría, aunque afirma que por el momento no hay proyectos que le interesen, con personajes que le llamen a interpretarlos, asegurando que a él no le interesa "trabajar por trabajar", destacando que por ese mismo motivo rechazó estar en La Granja VIP, aunque sí le llamaron: "Ahorita no me interesa eso. Ya ni siquiera avanzamos en la conversación. Solo aceptaría si hay un proyecto de ficción".

Polo Morin, Lolita Cortes, Ulises de la Torre y un gran elenco. Toc Toc pic.twitter.com/8ixfTSzwDk — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) May 3, 2025

El galán de melodramas, destacó que él siempre va a defender su orgullo y no ocultará su orientación sexual, que no es algo que esté a la venta, afirmando que el no estar en novelas no le afecta económicamente, pues él tiene estudios en economía y con ello, más su trabajo en la TV logró hacer negocios, ahorros e inversiones, que le permiten vivir de eso: "Yo nunca he vivido de la actuación. Es algo que hago porque es mi pasión y me encanta. Por eso, tengo el privilegio enorme de poder dedicarme a esto cuando hay algo que me encante, que me divierta, o cuando tengo ganas de hacerlo".

Finalmente, habló de su felicidad al estar en una relación desde hace poco más de cinco años con Bernardo Abascal, destacando que en ese tiempo, han podido consolidar ese amor y felicidad, que los ha llevado a hablar de tener hijos: "Todo: felicidad, tranquilidad. Llevamos 5 años. Si se da la boda, igual que todo, yo fluyo con la vida. Soy feliz y disfruto los momentos. Conforme se vayan dando las cosas. Tampoco sueño con tener hijos. Si se da, igual, pero no es mi sueño".

uD83DuDCCE El actor POLO MORIN se burla de sí mismo por la diferencia de estaturas que tiene con su novio BERNARDO ABASCAL??



LEOPOLDO MORIN GARZA mide 1.67 metros, por lo que siempre hacen trucos en las fotos para que no se note tanto la diferencia de TAMAÑOS; casi siempre salen… pic.twitter.com/Fvyxirrb2i — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 27, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui