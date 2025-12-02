Tensión en obra: Violeta Isfel y su supuesta actitud "soberbia" frente a exintegrante de TV Azteca

Ciudad de México. - Violeta Isfel es una actriz y cantante mexicana conocida por interpretar a Antonella Rincón en la serie de televisión Atrévete a soñar, pero en fechas recientes ha estado envuelta en diversas controversias, pues se dice que no es nada cordial con el personal, además de la ocasión en que se mencionó que ella solía vender saludos e incluso videos personalizados a sus fans.

Actualmente, el problema radica en que supuestamente no mantiene una buena relación con sus compañeros de la obra ¿Cómo te va mi amor? y, además, las diferencias también habrían involucrado a miembros de la producción. Sin embargo, según la revista TV Notas, los enfrentamientos más frecuentes son con el actor y cantante Ricardo Ache, quien se dio a conocer en la tercera generación del reality La Academia, de TV Azteca.

¿Dos problemáticos?

De acuerdo con una fuente cercana a los implicados, quien también trabaja en la misma obra, Ricardo presuntamente comparte la fama de ser prepotente y soberbio, al igual que Violeta. De hecho, desde que se conocieron, la química brilló por su ausencia y ahora se dice que la paciencia del resto del personal está al límite. Los roces entre las dos estrellas han llegado incluso a lo verbal.

Ricardo Ache

"Las cosas se están saliendo de control. El elenco no dirá nada porque no les conviene; sin embargo, ¿por qué debemos aguantar esto? Entiendo que a veces hay días en los que uno se levanta sin ánimo o sin ganas de convivir, pero ¿por qué desquitarse con los demás? Eso es algo que no comprendo. Ya no estamos dispuestos a soportarlos. Alguien tiene que ponerles un 'estate quieto'", aseguró la fuente.

¿Ricardo Ache tiene problemas con otra compañera?

La misma persona contó al medio antes citado que Ricardo Ache llegó a la obra con fama de casanova y que la que cayó en sus redes fue ni más ni menos que Luz Edith. La conexión derivó en una breve relación, pero una vez que terminaron, "se comportaron de manera muy poco profesional". Incluso tuvieron que realizar una reunión para abordar el ambiente hostil, la cual no tuvo efecto, ya que Luz Edith se retiró molesta.

