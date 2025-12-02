Victoria Ruffo manda emotivo mensaje a Aislinn Derbez tras muerte de su madre: "Siempre va a estar"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Victoria Ruffo, expresó su pesar por el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez. Aunque la actriz reconoció que no tuvo trato directo con la exesposa de Eugenio Derbez, destacó la dificultad que implica perder a una madre: "Nunca tuvimos contacto, la verdad no la conocía, pero bueno, finalmente es una mamá que se va y la falta de una mamá es bien difícil. Es terrible", comentó.

La protagonista de telenovelas envió un mensaje de solidaridad a la descendiente de Derbez, quien atraviesa este momento de duelo: "Aislinn debe estar muy triste y muy consternada, y que se resigne pronto, que encuentre la paz y que su madre siempre va a estar junto a ella en todos los momentos", expresó la estrella de Televisa, subrayando la importancia de la fortaleza emocional en medio de la pérdida.

Respecto a su hijo José Eduardo Derbez, la actriz señaló que confía en que se mantenga cercano a su hermana en este proceso: "Yo creo que sí. La verdad, José Eduardo está fuera de México, está trabajando. Entonces, yo me imagino que ya estaba en contacto con su hermana", dijo a Ventaneando, destacando el vínculo familiar que une a los hijos de Eugenio Derbez.

Otro aspecto que une a Victoria Ruffo y Aislinn Derbez es Mauricio Ochmann, quien fue esposo de Aislinn y padre de su hija, pero también compañero actoral de Victoria en la telenovela Victoria. En esa producción, Ruffo y Ochmann compartieron un romance ficticio que marcó la pantalla chica, lo que añade un lazo indirecto entre ambas mujeres más allá de la familia Derbez.

¡Sale a su defensa! uD83DuDCA5 Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, pues cree que cada quién debe de preocuparse por su vida. uD83DuDE33#VLAFinDeSemana, sábado y domingo, 9:00 a.m.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/UrYp8lvQnf — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 29, 2025

La muerte de Gabriela Michel ocurrió el 24 de noviembre de 2025, a los 65 años, a causa de un infarto. Reconocida actriz de doblaje en México, Michel dejó un legado en cine, televisión y animación. Su partida generó gran conmoción en el medio artístico y múltiples muestras de apoyo hacia Aislinn, quien pidió respeto para vivir su duelo en privado. En paralelo, Ruffo recordó también a la cantante Dulce, a punto de cumplirse un año de su muerte.

La actriz coincidió con ella en distintos momentos, incluyendo la obra Las Leonas, última puesta en escena en la que participó la intérprete: "Qué barbaridad, ¿no? Que el tiempo se va volando y bueno, siempre se le recuerda con mucho cariño a Dulce", señaló. Con estas declaraciones, Victoria mostró empatía hacia quienes atraviesan procesos de duelo, reconociendo la importancia de la memoria y el cariño hacia las figuras que han partido. Su mensaje combina condolencias hacia Aislinn por la pérdida de su madre y un homenaje a la intérprete de Heridas, reflejando la sensibilidad de la actriz ante momentos de dolor en el medio artístico.

Fuente: Tribuna del Yaqui