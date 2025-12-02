VIDEO: Ahogado en llanto, actor de Televisa libera las cenizas de sus 'hijos' con emotivo mensaje

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano, José Ron, se encuentra vestido de un triste luto, ante la reciente partida de su hija canina, por lo que como parte de su proceso, compartió un VIDEO, en el que se mostró devastado y ahogado en llanto, al momento en el que tras semanas de duelo, decidió liberar las cenizas de sus 'hijos', tres de sus fallecidos perros, con un emotivo mensaje.

Como se sabe, desgraciadamente, el pasado sábado 1 de noviembre del año en curso, informó que su mascota anteriormente mencionada, que siempre externó era más como una hija, había perdido la vida con tan solo ocho años de edad. Cabe mencionar que en los últimos cinco años, Kiara es la tercer 'perrhija' que perdió Ron, pues en 2020 se despidió de Skiro y dos años después de Chiqui.

Ahora, tras la partida de estos seres tan amados para el actor de Papás Por Siempre, "Kiara, Skiro, Chiqui y Leo: Hoy la tierra recibe lo más puro de ustedes. No los guardo, los dejo libres, los dejo volver a la vida, a la lluvia, al sol, a todo lo que respira. Su amor no cabe en una urna, y hoy al sembrarlos, sé que no los pierdo, los multiplico".

"Cada hoja que brote llevará su energía, Ya no están en mis brazos, pero estarán en el aire que respiro, en el verde que crece, en todo lo que sigue vivo. Gracias por enseñarme a amar sin medida. Ahora florecen".

Fuente: Tribuna del Yaqui