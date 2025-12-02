(VIDEO) Fans coronan a Dua Lipa "hermana mexicana" durante emotiva versión de 'Bésame mucho'

Ciudad de México.- La cantante y modelo británica Dua Lipa continúa siendo todo un éxito en la Ciudad de México, pues desde su llegada al país ha acaparado la atención. En esta ocasión, como se sabe, la noche de ayer lunes 1 de diciembre ofreció su primer concierto en el Estadio GNP; sin embargo, un momento en particular atrajo todas las miradas de los asistentes, quienes quedaron maravillados.

Se trata de la interpretación del tema Bésame mucho, una canción icónica compuesta por Consuelo Velázquez, pero que la estrella internacional eligió en la versión similar a la que interpreta Luis Miguel. La emoción provocó gritos de entusiasmo y, como suele suceder en estos casos, el instante se volvió viral en todas las redes sociales, donde los internautas le dejaron mensajes llenos de cariño a la artista.

De hecho, los seguidores comenzaron a especular sobre las posibles canciones que la joven de 30 años podría interpretar en sus próximos conciertos, programados para el 2 y 5 de diciembre de 2025. Dua Lipa ha convertido en tradición consentir a los presentes con covers de celebridades latinoamericanas, lo cual coincide con su creciente dominio del español y su interés por nuestra cultura, como lo demuestra la reciente apertura de Taquería La Dua.

Una noche inolvidable

Conmovida

Ante aproximadamente 65 mil personas, interpretó Bésame mucho con un estilo muy propio, apoyada por una iluminación cálida que provocó gritos masivos. Otra sorpresa de la noche ocurrió cuando los asistentes comenzaron a corear: "¡Dua, hermana, ya eres mexicana!". De inmediato, Dua Lipa sonrió y, en algún momento del show, incluso se animó a bajar del escenario para acercarse, tomarse fotografías e interactuar con el público que tanto la admira.

"Bésame Mucho":

Porque Dua Lipa cantó esa canción en el Estadio GNP pic.twitter.com/s4idjQEilz — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 2, 2025

