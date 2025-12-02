VIDEO: Se difunde arresto del FBI a Francisco Cantú; él responde tras polémica con Alicia Villarreal

Ciudad de México.- El polémico cantante regiomontano Francisco Cantú, quien ha estado envuelto en un par de controversias con Alicia Villarreal, ahora volvió a llamar la atención luego de que se viralizara un video donde supuestamente está siendo arrestado por agentes del FBI. La mayoría interpretó la escena como si hubiera sido detenido por la denuncia de hostigamiento y difamación que le interpuso la Güerita Consentida.

Sin embargo, en exclusiva para el programa de espectáculos Ventaneando, el músico negó por completo esa versión. Al parecer no hay nada de qué alarmarse, pues solo se trata de un video musical, pero como aún no ha salido a la luz, era fácil que surgieran confusiones. De inmediato explicó quién habría sido el responsable de esta mala interpretación: un extrabajador que, según él, se puso en contacto con personas interesadas en dañar su imagen.

"Esas imágenes fueron filtradas por un extrabajador mío, que ya no está aquí. Al parecer, él tenía contacto con el equipo de estas personas, de Hugo Mejuto, productor de GranDiosas, que me andan queriendo demandar, y se conocieron aquí porque, a decir verdad, Hugo Mejuto era mi amigo", expuso el intérprete de música ranchera, para después arremeter contra el productor, a quien en su momento tuvo en gran estima.

Captura del video

De acuerdo con Francisco, él le prestó dinero a Hugo, pero hasta la fecha no ha recibido el pago correspondiente, por lo que cree firmemente que de ahí proviene esta supuesta venganza. Añadió que también ayudó con las pantallas de los conciertos de Alicia y aportó recursos debido a la falta de fondos. No obstante, recalcó que no necesita llamar la atención mediante escándalos, ya que asegura ser un empresario exitoso en Estados Unidos.

"Por eso es que le presté dinero. No me ha pagado, por eso se hizo todo este show, todo este argüende, porque el tipo no ha cubierto su deuda. Les ayudé con las pantallas de los conciertos de Alicia Villarreal, también con el dinero porque no había fondos para eso acá en Estados Unidos, y hasta la fecha no me han pagado lo que me deben", afirmó. Cabe destacar que ni Villarreal ni Mejuto han respondido a estas fuertes declaraciones.



Fuente: Tribuna del Yaqui