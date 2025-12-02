¿Vuelve una leyenda roja a 'Exatlón México'? Filtran qué Daniel Corral o Heliud Pulido sería el refuerzo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México va a haber un nuevo integrante y será otra leyenda roja, o al menos eso es lo que se ha comenzado a decir con respecto a las filtraciones en páginas de spoilers sobre el que será el próximo refuerzo, que según estas sería o el bicampeón mexicano y atleta de canotaje, Heliud Pulido, y el gimnasta olímpico, Daniel Corral.

Actualmente se está transmitiendo por TV Azteca, la novena emisión del reality deportivo más famoso de la mencionada cadena televisiva, y dado a que dura alrededor de ocho meses y al final solo hay dos campeones, uno en la rama varonil, y una en la rama femenil, a lo largo de las semanas, conforme van avanzando las semanas salen los de menor rendimiento y los van reemplazando con nuevos atletas.

El pasado domingo 30 de noviembre, se cumplió un ciclo más en el programa deportivo y tras una serie intensa de duelos entre los cuatro atletas que se fueron a eliminación, el eliminado resultó ser el integrante de los rojos, Mau Wow, por lo cual, en esta semana van a recibir en las playas de la República Dominicana al atleta que se integre en la fila de los escarlatas para ser su reemplazo y mantener el equipo completo.

Por este motivo, se ha comenzado una serie de rumores sobre quién podría ser el afortunado en tomar ese lugar, y según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, el hombre del que tanto se jacta Antonio Rosique que estará de vuelta, sería el denominada 'Black Panter', el cual ya ha sido campeón en un par de ocasiones, que estuvo como coach en las semanas del Draft El Ascenso, eligiendo a los de nueva generación.

Pero, aunque no es un hecho, el canal también señaló que debido a peticiones del público, la producción estaría buscando el poder llegar a un acuerdo con Daniel Corral para que acepte estar de nueva cuenta en la República Dominicana. Sin embargo, no se podrá saber esto hasta la noche de este martes 2 de diciembre, cuando finalmente se presente al refuerzo de los rojos.

