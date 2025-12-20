Ciudad Obregón, Sonora.- El 28 de agosto de 2016, el mundo del espectáculo en México y en todo el mundo lloró la muerte de uno de sus intérpretes más grandes: Juan Gabriel. En aquella triste fecha, TRIBUNA realizó una amplia cobertura para dar a conocer los detalles del lamentable fallecimiento del gran 'Divo de Juárez'.

El intérprete de temas como 'Amor Eterno' y 'El Noa Noa' falleció a las 11:30 horas del domingo 28 a la edad de 66 años en Santa Mónica, California, víctima de un ataque cardíaco. Selena Barros, encargada de la oficina forense de Los Ángeles, también confirmó que Juan Gabriel murió de causas naturales y señaló que las autoridades ya habían descartado que existieran circunstancias ajenas a las causas de su deceso.

60 años, 60 historias: El adiós al 'Divo de Juárez'

La muerte de 'Juanga' fue súbita, repentina y dolorosa. El reconocido cantautor mexicano murió justo el día en que se transmitió el último capítulo de la serie 'Hasta que te conocí', en la cual se narraba su vida. Apenas algunas horas antes de fallecer, el ‘Divo de Juárez’ había ofrecido el que sería su último concierto. El cantante se presentó ante más de 17 mil personas en el Forum de Inglewood como parte de su gira 'MeXXIco Es Todo', donde se mostró entero y entregado a su público como en cada uno de sus shows.

El también actor se mostró de lo más contento y convirtió la presentación en una auténtica fiesta, pues fue acompañado en el escenario por cerca de 60 músicos, mariachi, bailarines y orquesta. Silvia Urquidi, una amiga muy cercana al fallecido intérprete, aseguró que ‘Juanga’ presentaba problemas cardíacos desde hace un tiempo, pero que siempre fue muy reservado al hablar de su salud y prefería no contar detalles al respecto.

Juan Gabriel nació en Parácuaro, Michoacán, pero vivió la mayor parte de su vida en el estado de Chihuahua. Fue en tierras norteñas donde realizó sus primeras presentaciones en un bar llamado Noa Noa, el cual dio título a uno de sus más grandes hits. Si bien el propio michoacano interpretaba los temas que él escribía, muchas de sus canciones se hicieron éxito en voces de otros artistas, como fue el caso de 'Tarde', que alcanzó la fama gracias a la española Rocío Dúrcal.

Fuente: Tribuna del Yaqui