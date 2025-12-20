Actor de Televisa es desahuciado tras diagnóstico de cáncer y revela cuántos meses le quedan de vida

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano de nombre Humberto Beamonte, recientemente compartió en una entrevista para TV Notas que por desgracia fue desahuciado tras su diagnóstico de cáncer, por lo cual ha revelado que los médicos le han dado ciertos meses que le quedan de vida ante su lamentable enfermedad que lo ha llevado al borde de la muerte en estos meses.

En abril de este 2025, el actor de La Rosa de Guadalupe fue hospitalizado a causa de las complicaciones como neumonía e infecciones bacterianas graves, a causa de su leucemia, pasando poco más de dos meses en el nosocomio bajo estricta vigilancia, incluso se llegó a pensar que podría no tener posibilidad de recuperarse y hasta su madre pidió oraciones para su pronta recuperación, asegurando que confiaba en que sí pudiera salir de eso. El 3 de junio fue dado de alta y aunque estaba libre de cáncer, debe de mantenerse en tratamiento y vigilancia médica.

Ahora, a meses de rechazar su tratamiento en contra de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia, su tipo particularmente agresivo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, Horacio ha salido ha hablar sobre el hecho de que los médicos lo han desahuciado por este motivo, señalando que le quedaban de cuatro a ocho meses: "Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida".

Ante esto, ha declarado que ya se encuentra en el octavo mes que le daban de vida, pero como se podía ver seguía vivo y solo puede decir que tal vez vivía varios meses más o años, o quizá solo días, pero solo Dios sabe cuánto le queda de vida en realidad: "Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios que es el único que decide cuándo me va a llevar. Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe, pero quiero aprovechar para darle las gracias a toda la gente que nos ha apoyado".

Finalmente, destacó que entiende que es un momento muy complicado en su vida y los cambios en su salud y su estilo de vida han sido difíciles de seguir, pero él solo puede seguir luchando y viviendo hasta que ya sea hora de partir: "Ha sido un proceso complicado, porque es una enfermedad que va a tener un avance. Estoy consciente del proceso; sé que van a venir ciertos cambios en mi salud y en mi cuerpo. Ahí vamos, con el apoyo incondicional de mi madre. Es duro, pero con la fe he podido soportar las cosas que vienen".

Fuente: Tribuna del Yaqui