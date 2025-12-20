Acusan a madre de Ángela Aguilar de amorío con hermano de Pepe Aguilar; le sería infiel con el cantante

Ciudad de México.- Una vez más los padres de Ángela Aguilar se encuentran en el centro del escándalo, debido a que recientemente se acusa a Aneliz Álvarez, que es su madre, de supuestamente haber tenido un amorío con Antonio Aguilar Jr., el cantante y también hermano mayor del reconocido Pepe Aguilar, al cual aparentemente le fue infiel con el ahora padre de sus tres hijos, Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar.

Como se sabe, desde que Ángela confirmó su relación amorosa al lado del polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, comenzaron a ser severamente atacados, siendo la joven tachada de "rompe hogares", de infiel y hasta comenzaron a sacar los 'trapitos sucios' de todos sus familiares, incluso señalaron que era como herencia, poniendo a Flor Silvestre, su abuela, como ejemplo de estos patrones, asegurando que dejó a su familia por Antonio Aguilar, que es señalado de hacer lo mismo, para comenzar su romance.

Aunque el segundo señalado fue su padre, pues se le ha acusado de haber dejado a la madre de Emiliano Aguilar para irse con su actual esposa, Aneliz, y también dejar abandonado a su primogénito, ahora, también el nombre de la madre de la intérprete de Gotitas Saladas ha salido a la luz como parte de este "mal" que señala la gente que hay entre los Aguilar, pues afirma que arruinó dos matrimonios y una hermandad.

Según la cuenta de Instagram de La Camaleona, declaró que antes de conocer a Pepe, Aneliz tuvo un romance con Antonio Jr., el cual estaba casado, ocasionando una separación temporal con su entonces esposa, pero, que tras haber grabado un video musical a su lado, conoció al intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, y ambos cayeron flechados desde el primer momento, dando como resultado la historia que se conoce.

Pero eso no es todo, pues además de asegurarse que Pepe dejó a la madre de su hijo y al menor por Aneliz, pues también le robó la pareja a su hermano, que al parecer sería el verdadero padre de Aneliz Aguilar, según la misma cuenta de la mencionada red social, que afirma que ella estaba ya embarazada al momento de casarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui