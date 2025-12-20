"Cretinazo": Integrante de Pandora dice que Mijares jugó con ella y revela canceló boda por su culpa

Ciudad de México.- Una de las reconocidas integrantes de Pandora, acaba de hablar con respecto a su fallida relación con el famoso cantante mexicano, Manuel Mijares, señalando que solo jugó con ella a nivel emocional, por lo que no ha dudado en tacharlo de ser un "cretinazo", incluso también reveló que ese sentimiento la llevó a cancelar su compromiso matrimonial con el actor Edgardo Gazcón.

En su reciente participación en el podcast Cara a Cara con Cora, conducido por la presentadora, Cora Nelda González, a integrante de la famosa agrupación de los 80's y 90's, Mayte Lascurain, explicó que, aunque nunca tuvo una relación formal con Mijares, sí existió un lazo emocional intenso que se extendió por casi ocho años, que la llevó a sentirse culpable de amar a alguien más y prefirió acabar esa relación.

De la misma manera, la hermana de Isabel Lascurain, reveló que Mijares representaba una figura distinta a las que había conocido antes, pues era alguien que no la intimidaba y con quien se sentía segura: "Yo me enamoré de Manuel, de la tranquilidad que me daba estar con un hombre por primera vez". Sin embargo, confesó que tras un largo tiempo juntos, comprendió que se trataba de un amor desigual, en el que ella entregaba todo.

Ante esto, mencionó que se sentía muy culpable de no saber valorar en su momento la forma sana de amar de Gazcón y que solo entendió lo que significaba ese amor cuando ya era demasiado tarde, pues para él, ella era la única mujer en su vida: "Edgardo siempre me amó. La única que amó, a ver si me entienden. Él sabe amar a otras personas y eso yo no lo supe hasta que me casé. Y yo viví con una culpa tremenda mucho tiempo, me casé con culpa porque cómo yo me pude haber echado para atrás con Edgardo".

Finalmente, confesó que desgraciadamente, ese amor tan bonito lo dejó ir por algo que no fue más que una relación de "besos y apapachos", ya que Mijares la buscaba únicamente cuando estaba soltero, por lo que lo acusó de ser un cretino con ella en esa época: "Él me buscaba cuando no tenía novia, ¡cretinazo!”.

Fuente: Tribuna del Yaqui