Drama en 'Exatlón México': Evelyn Guijarro revela separación de Mati Álvarez; dice porqué la hizo llorar

Ciudad de México.- De nueva cuenta, se desata el drama en Exatlón México, debido a que la reconocida atleta de los azules, Evelyn Guijarro, acaba de confirmar su separación de la máxima ganadora de los rojos, Mati Álvarez, y revela el verdadero motivo por el que la hizo llorar en una de las competencias en las que se enfrentaron, ¿acaso hubo una infidelidad o fue cuestiones deportivas?

A lo largo de la historia del reality deportivo de TV Azteca, han nacido varios romances dentro de la emisión, como el de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, que se encuentran casados y con dos hijos, y al parecer sería el caso de la atleta azul y la roja. Aunque ninguna lo ha confirmado, muchos han especulado que entre ambas nació más que una amistad y tenían una relación amorosa desde hace un par de años.

En esta nueva temporada, se dijo que la multicampeona roja y la campeona azul, ingresaron a la competencia aún como pareja, pero que conforme se avanzó en las semanas, las actitudes tachadas de antideportivas por parte de los aqua y de la lanzadora de jabalina al "no saber perder", las fueron alejando hasta que hace unos cuantos días decidieron terminar esta relación. Ahora, la propia Evelyn ha confirmado que no hay más relación que laboral.

Evelyn sale a finiquitar esta batalla con gran velocidad y puntería. Evelyn y los Azules a un punto de ganar la primer Batalla #PorLaSupervivencia. uD83DuDE0EuD83DuDC99uD83DuDCAAuD83CuDFFB#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/2DzbKfVCjR

Lunes a viernes, a las uD83DuDD567:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/Dm6o7Zrx7n — Exatlón México (@ExatlonMx) December 20, 2025

Dado a que Guijarro ganó la Medalla Femenil, también se pudo conectar en el famoso live de la cuenta de Instagram del proyecto, en el que los seguidores de Exatlón México le hacían preguntas y dejaban comentarios. Como era de esperarse, ante los rumores de una separación, se le cuestionó a Evelyn sobre esta situación, a lo que la integrante de los azules declaró que solamente queda una buena relación de atletas entre ambas, que la respeta y admira como competidora pero nada más.

Sobre el hecho de que la habría hecho llorar, Guijarro declaró que fueron por temas que sacó Mati de cuestión personal que se llevaron a juego y le dolió mucho, pero que han superado eso, y finalmente, cuando se le dijo que pasaba entre ambas, dejó en claro una vez más que como deportistas la respeta y trabajan con cordialidad, pero como persona no comparte sus opiniones ni valores, y cada una se mantiene por su lado y equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui