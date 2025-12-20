Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 20 de diciembre: ¿Cuál será la suerte de tu signo zodiacal?

Ciudad de México.- Este sábado 20 de diciembre de 2025 se perfila como un día clave para cerrar ciclos, tomar decisiones personales y mover energías que han estado estancadas durante semanas y deben irse rumbo al Año Nuevo 2026. De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, el día marca un punto de claridad emocional y mental para muchos signos, especialmente en temas de dinero, relaciones y proyectos que se habían postergado. ¡Lee los horóscopos de hoy y disfruta de tu día!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY sábado 20 de diciembre de 2025: Predicciones para tu día

Aries

La energía del día te empuja a tomar el control de una situación laboral o familiar que habías dejado en pausa. Es un buen momento para aclarar malentendidos y cerrar acuerdos. Los horóscopos dicen que debes pasar más tiempo con tu amor, si lo tienes.

Tauro

Este sábado 20 de diciembre te invita a bajarle el ritmo y escuchar más tu intuición. Una conversación con alguien cercano puede darte una perspectiva distinta sobre un problema recurrente. En el amor, hay reconciliaciones.

Géminis

Las cartas muestran movimiento y noticias rápidas. Puede surgir una invitación, un plan improvisado o una propuesta interesante. Aprovecha la energía social del día, pero cuida no prometer más de lo que puedes cumplir.

Cáncer

Es un día para poner límites y priorizarte. Mhoni Vidente señala que soltar cargas ajenas te dará una sensación inmediata de alivio. En temas financieros, se recomienda revisar cuentas y pendientes antes de cerrar el mes.

Leo

La suerte te acompaña en asuntos personales. Este sábado 20 de diciembre favorece decisiones relacionadas con imagen, cambios de look o proyectos creativos. En el amor, alguien observa más de lo que imaginas; mantente auténtico y directo.

Virgo

La organización será tu mejor aliada. Resolver pendientes pequeños hoy evitará complicaciones mayores en los próximos días. En el ámbito emocional, es buen momento para decir lo que sientes sin rodeos.

Libra

Las cartas indican equilibrio después de días intensos. Este sábado 20 de diciembre es ideal para reconectar contigo y con personas que te aportan calma. En lo laboral, una idea que parecía descartada vuelve a tomar fuerza.

Escorpio

Mhoni Vidente ve revelaciones importantes, según las cartas del Tarot. Puede salir a la luz una verdad que cambia tu percepción sobre alguien o sobre una situación. Aunque al inicio incomode, será positiva a largo plazo. Buen día para cerrar tratos.

Sagitario

El día trae optimismo y ganas de avanzar. Es un buen momento para planear viajes, proyectos o cambios para el inicio de año. En el amor, evita discusiones innecesarias y enfócate en el diálogo.

Capricornio

Este sábado marca un punto de reflexión. Las cartas sugieren evaluar qué vale la pena conservar y qué no para el próximo ciclo. En lo económico, hay señales de estabilidad si actúas con disciplina.

Acuario

La creatividad estará al máximo. Es un día ideal para proponer ideas, iniciar algo nuevo o retomar un proyecto olvidado. En temas personales, alguien busca tu consejo; tu palabra tendrá peso.

Piscis

La sensibilidad estará elevada, pero también la claridad. Es un buen día para tomar decisiones emocionales importantes. Mhoni Vidente recomienda confiar en tu intuición y no postergar lo que ya sabes que debes hacer.

Fuente: Tribuna del Yaqui