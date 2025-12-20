Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 21 de diciembre 2025: La fortuna de tu signo con Solsticio de Invierno

Ciudad de México.- Este domingo 21 de diciembre de 2025 llega cargado de una energía poderosa y decisiva, pues se marca el Solsticio de Invierno, un portal astral que, según la vibra que advierte Nana Calistar, mueve destinos y sacude conciencias. Lo que no tenga bases firmes comienza a tambalearse, y lo que sí vale la pena empieza a tomar forma. En el cielo, la energía invita a reflexionar, pero también a tomar decisiones maduras.
Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 21 de diciembre de 2025
Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 21 de diciembre de 2025
- Aries
Domingo para bajarle dos rayitas al coraje, porque andas sensible y cualquier cosa te prende. No tomes decisiones impulsivas en familia. En el amor, alguien espera una señal tuya, pero primero aclara lo que quieres.
- Tauro
La energía te favorece para descansar y reconectar contigo. Deja el drama ajeno, no es tu carga. Un mensaje o llamada te hará pensar mucho en una persona del pasado. No idealices lo que ya fue.
- Géminis
Tu mente no para y eso puede cansarte más de lo normal. Evita chismes y malentendidos, sobre todo en reuniones familiares. En el amor, habla claro o mejor guarda silencio.
- Cáncer
Día de emociones intensas. Puedes sentir nostalgia o ganas de aislarte, y está bien. Escucha a tu intuición, no a lo que otros opinan. Un asunto familiar se acomoda si dejas de cargar culpas que no son tuyas.
- Leo
El domingo te pone frente a una verdad que ya no puedes seguir ignorando. No te hagas el fuerte si algo te duele. En el amor, alguien te observa más de lo que imaginas. Sé auténtico.
- Virgo
Necesitas descanso mental urgente. Suelta la necesidad de controlarlo todo. Un pendiente se resuelve solo si confías un poco más. En lo sentimental, deja de exigir lo que tú no estás dando.
- Libra
La energía te invita a equilibrar emociones y prioridades. No quedes mal por complacer a todos. En el amor, una decisión importante se aproxima. Escoge lo que te dé paz, no lo que se vea bonito.
- Escorpio
Intuición al máximo, pero cuidado con sacar conclusiones sin pruebas. El domingo te trae revelaciones y verdades incómodas. En el amor, no juegues a provocar si no estás listo para lo que venga.
- Sagitario
Día ideal para cerrar ciclos y soltar personas que ya no vibran contigo. No te aferres por costumbre. Un plan para los próximos días empieza a tomar forma. Confía en tu camino.
- Capricornio
Te cae el veinte de algo que venías negando. Domingo de reflexión profunda. En el amor, alguien necesita que seas más expresivo. No todo se resuelve con lógica.
- Acuario
Cambios de humor y pensamientos revueltos. No tomes decisiones importantes hoy. Dedica tiempo a ti y a lo que te da calma. En el amor, deja de huir de lo que sientes.
- Piscis
La sensibilidad anda a flor de piel. No absorbas problemas ajenos. Un sueño o corazonada te dará una señal importante. En el amor, confía más en ti y menos en promesas vacías.

Fuente: Tribuna del Yaqui