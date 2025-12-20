José Eduardo Derbez y las botas de 93 mil pesos que se volvieron virales entre burlas y halagos

Ciudad de México.- El actor mexicano José Eduardo Derbez, de 33 años, a quien la mayoría identifica por sus famosos padres Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, está dando de qué hablar tras viralizarse una foto que recientemente compartió en sus redes sociales. En ella luce un look peculiar, compuesto por suéter, pantalón y, la pieza más comentada, unas botas altas que se convirtieron en protagonistas.

Rápidamente, la imagen se volvió casi un meme, ya que a muchos su calzado les recordó el episodio del show infantil Bob Esponja, donde Patricio Estrella usa unas impresionantes botas. Algunos internautas lo apodaron Fiona buchona, mientras otros tomaron la situación con humor. Sin embargo, el tema cobró mayor relevancia cuando se reveló el precio de este extravagante accesorio de José Eduardo.

La creadora de contenido La Tía Sandra (@tutiasandra) en su perfil de X (antes Twitter) dio a conocer que las botas cuestan nada menos que $93,000 pesos (5,170 dólares), están elaboradas en piel de becerro en Italia y cuentan con un tacón de 2.5 cm. Evidentemente, esta información provocó la molestia de algunos usuarios, quienes consideraron innecesario gastar tal cantidad en calzado.

Fotografía

"93 mil, ¿sabes cuántas botas de piel de primera calidad mexicanas y más bonitas podrías comprar? Bien dicen, los ricos ya no saben en qué gastar su dinero, pero es su dinero", escribió el usuario @fersantosr25782. Por otro lado, algunos como @MaxMaryoMadrid sugirieron que se trataba de una estrategia para llamar la atención e incluso insinuaron que el dinero provenía de su madre: "Buena estrategia para llamar la atención, aunque cara y malgastado el poco dinero que gana debido a su escaso talento, malgastado el dinero de Victoria", expresó.

? Si te gustaron las botas para hombre de JOSÉ EDUARDO DERBEZ las puedes comprar en la tienda de YVES SAINT LAURENT por $93,000 (5,170 dólares)



Son unas botas por encima de la rodilla, de piel de becerro, con tacón de 2.5 cm hechas en Italia#Derbez #fashion #yvessaintlaurent… pic.twitter.com/DQ8OYFmVRw — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 20, 2025

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el exactor de Televisa no ha respondido a ninguno de los comentarios. Para su fortuna, en su Instagram todavía hay muchos seguidores que apoyan su valentía de vestir como desea, sin importar las críticas o que consideren su estilo extravagante. De hecho, todo indica que José Eduardo ya se dio cuenta de la situación, ya que ha limitado los comentarios en la publicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui