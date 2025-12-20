Reportera señalada de ser amante de Christian Nodal rompe el silencio y habla de su 'relación'

Ciudad de México.- Reportera, Ana Cecilia Leal, quien fue señalada de ser la nueva amante de Christian Nodal acaba de romper el silencio con respecto a sus supuesta 'relación' sentimental.

Como se sabe, desde hace varios días que se está atacando al intérprete de Ya No Somo Ni Seremos, debido a que se ha dicho que tendría otro romance secreto con una periodista de origen venezolano, pues en un video de una entrevista, se le ha visto coquetearle. Esto justo después de que también se dijera que tiene una relación extramarital con su violinista de su equipo musical en conciertos.

Resulta y acontece que Christian Nodal tuvo un concierto en Miami, Osma Garay, tiene un programa que se llama ‘Se pone caliente’ y su reportera es Ana Cecilia Leal, que es una muchacha muy exuberante, una periodista muy atrevida. Ella lo abordó en los pasillos del hotel y alguien de seguridad quiso frenarla, pero cuando él vio ese mujerón dijo ‘no, no, no, espérate, déjame ver qué quiere la periodista’.

Leal destacó que el trato fue respetuoso, cordial y profesional, y que Nodal se mostró dispuesto a conversar brevemente con ella y con el medio que representaba: "Justamente cuando me le presento, él hace que se abra su círculo de seguridad y de trabajo que él tiene y tuvo una actitud muy respetuosa, pero muy amable conmigo".

“Fue muy amable y justo él le pide a uno de los muchachos que están cerca de él, que nos tome una fotografía con mi celular y es fotografía que logramos tomar y que se viralizó. En todo momento fue un caballero conmigo y siempre fue un trato profesional de la periodista al artista”,

Fuente: Tribuna del Yaqui