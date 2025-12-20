Russell Brand, exesposo de Katy Perry, hace polémico comentario de su romance con Justin Trudeau

Arizona, Estados Unidos.- El polémico actor y comediante estadounidense, Russell Brand, de nueva cuenta está en medio del escándalo, debido a que el reconocido exesposo de Katy Perry, durante un evento en el que estaba la madre de la cantante de pop, lanzó polémico comentario con respecto a la nueva relación sentimental entre su expareja y su actual novio, el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que indignó en redes

Como se sabe, entre el año del 2010 y el 2012, la intérprete de temas como Dark Horse estuvo en una relación amorosa con Brand, incluso estuvieron casados, sin embargo, todo acabó cuando el actor por teléfono, poco antes de uno de los shows de su gira California Girls, terminara con ella, comenzando con los trámites de divorcio, dejando completamente devastada a la famosa cantante. Tras esto, la estrella logró recuperarse y tuvo una relación con John Myer y con Orlando Bloom, con el cual hasta tuvo una hija.

Ahora, a más de 10 años de su separación, Brand durante un evento de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, frente a cientos de personas, incluida la madre de Perry, Mary Christine Perry, hizo comentarios sobre la actual relación de la cantante estadounidense con el exprimer ministro de Canadá, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, debido a que abordó el tema de una manera satírica contra la política.

Katy Perry estuvo en Tokio, Japón como parte de su gira Lifetimes, y la cantante también aprovechó para pasar los mejores momentos al lado de su actual pareja, el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Brand, en su discurso declaró que él actualmente podía decir que aún quiere mucho a la intérprete de One of the Boys, mencionando que le alegraba ver a su madre, y se sentía orgulloso de ser uno de sus ex, pero, que no le parecía estar en la misma categoría que su actual pareja, pues era un "títere globalista", y le agradaba más Bloom: "Estuve casado con ella, todavía la quiero y me alegro de que su madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira: Orlando Bloom me parecía bien, pero ¿Justin Trudeau? ¡No te pases! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo! ¡Ese títere globalista!".

Como era de esperarse, estas declaraciones causaron un gran furor en los presentes y en las redes sociales, pues hubo quienes solamente se lo tomaron a broma y se rieron de este comentario, mientras que otros se ofendieron al tomarlo como crítica política disfrazada de comentario personal, pues Trudeau es una figura pública con pasado político e ideología liberal.

Katy Perry's ex, Russell Brand, slams the star and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau's romance:



“Look, Katy Perry, I was married to her. I love her still, and I’m glad that her mom’s in the room to hear me say this, but look. I was okay with Orlando Bloom, but Justin… pic.twitter.com/EST82aDtaf — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 20, 2025

