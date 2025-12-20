Tras ser tachada de homofóbica, actriz de Televisa aclara su 'desprecio' a Kimberly 'La Más Preciosa'

Ciudad de México.- Después de haber sido tachada de homofóbica por supuestamente negarse a compartir maquillaje con la reconocida Kimberly 'La Más Preciosa', la reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Elizabeth Álvarez, acaba de brindar una entrevista en la que aclaró su 'desprecio' hacía la creadora de contenido y compañera de en la obra de teatro de Perfume de Gardenias.

Como se sabe, hace un par de meses, a través de TikTok, el maquillista de nombre, Héctor Huerta, aseguró que Elizabeth era insoportable y que fue muy "mala onda" con él, y además, cuando quiso usar una brocha que antes usó con Kimberly, declaró que se negó rotundamente: "Luego me pregunta a quién maquillaste y le dije a Lola y a Kimberly, y me dice: 'Oye, no quiero que me pongas nada que le hayas puesto a Kimberly'. Le dije está bien, quedó bien bonita, pero luego le puse unos brillitos y me dijo: '¿Qué crees que soy, una cabaretera?', y se los quité".

Ahora, la actriz de Fuego en la Sangre, ha salido desmentir absolutamente el hecho de que sería grosera con él y mucho menos que despreciara a Kimberly, ya que en realidad la quiere mucho y la considera una gran maestra de vida y extraordinaria con la que la pasa genial: "No hay nada que ocultar. Nosotras nos llevamos increíble, ella es una extraordinaria compañera. Durante un año hemos trabajado juntas y le he aprendido mucho a Kimberly".

@hectorhuertahh Si a ella no le importo portarse asi conmigo que no le hice absolutamente nada malo, solo maquillarla, yo tenia un sueño que era maquillarla y no es justo que un artita trate asi a una persona, no importa si es la señora de intendencia, si es una mesera o los que recogen la basura todos merecemos respeto Elizabeth Alvarez humildad y respeto es lo que te hace falta, por que ami me contrataron para maquillarte y nunca te falte el respeto aun que si te lo merecias, hasta que me viste llorando enfrente de todos, me soltaste. Imaginate que te contraten para maquillar a una artista y ese artista te trate super mal frente a todos (equipo de Perfume de gardenia) @elizabethalvarezoficial ? sonido original - Héctor Huerta Maquillista

De la misma manera, dejó en claro que ella adora a la exintegrante de Las Perdidas, que ha sido un placer el poder conocerla y estar al lado de ella ha sido un placer ya que la considera la alegría del lugar y le ha agarrado mucho cariño por sus horas juntas en escena y de gira: "Tan trabajadora, tan auténtica, tan honesta, tan brillante. Yo la adoro… ella llena de alegría a donde va y para mí es un placer compartir con ella... Cuando uno hace gira artística así es y conoces a las verdaderas personas como son. Yo la quiero muchísimo".

Finalmente, con el tema de no querer ser maquillada con objetos que haya usado con anterioridad Kimberly, la esposa de Jorge Salinas lo negó todo, y declaró que lo "compartimos todo", enumerando situaciones cotidianas como el camerino, los traslados en camión y avión, e incluso detalles tan simples como la comida y los espacios personales, asegurando que entre ambas existe respeto y cariño genuino, y que "compartir con Kimberly 'La más preciosa' ha sido un verdadero gusto y un placer".

Fuente: Tribuna del Yaqui