(VIDEO) Salma Hayek conquista 'La Casita' de Bad Bunny en CDMX; sus pasos de baile acaparan miradas

Ciudad de México.- El pasado viernes 19 de diciembre, el reconocido cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por su público como Bad Bunny, se presentó por sexta ocasión en el Estadio Seguros GNP, pues, como ya se sabe, le quedan dos shows más dentro de su gira Debí tirar más fotos. Sin embargo, tres personas en La casita de Bad Bunny se llevaron toda la atención de la noche; a continuación, te contamos todos los detalles.

La que más deslumbró fue la actriz veracruzana Salma Hayek, quien no solo se limitó a disfrutar la presentación del artista, sino que también se animó a mostrar sus pasos de baile, impresionando a los internautas al demostrar que, a sus 59 años, sigue tan enérgica como siempre lo ha sido. Uno de los videos que más se viralizó fue el grabado por el periodista Chema Téllez y, posteriormente, fue compartido por el programa de espectáculos Sale el Sol, para el que colabora.

En dicho material no solo se aprecia a la estrella de Hollywood disfrutando de la música, sino que también se destaca su elegante vestido, que realza una silueta excepcional. Entre los múltiples comentarios en diversas plataformas de internet, destacan aquellos de usuarios que confesaron su admiración por la intérprete de Frida (2002): "¡No puede ser! Salma, soy tu fan, ¿qué haces ahí?", escribió @___gabby__padilla.

Bastante animada

Loreto Peralta y Danna Paola

Por supuesto, Salma no estaba sola, ya que fue captada conviviendo con Danna Paola y Loreto Peralta. Esta última se volvió especialmente famosa por interpretar a la hija del personaje de Eugenio Derbez en la inolvidable película No se aceptan devoluciones (2013), mientras que Danna, de 30 años, ha participado en numerosas telenovelas y actualmente se enfoca en su carrera musical.

Santa Fe Klan y Julieta Venegas

Otras celebridades presentes que disfrutaron de la noche fueron Santa Fe Klan y Julieta Venegas. El primero es un rapero mexicano muy popular entre los jóvenes, y en un video en particular se le ve riéndose junto a Danna Paola, justo en el momento en que Bad Bunny se les acerca y los abraza. Por su parte, la cantante que lanzó en 2006 el tema Limón y Sal compartió un par de fotos emotivas junto a El Conejo Malo.

Fuente: Tribuna del Yaqui