Ciudad Obregón, Sonora.- La máxima diva del cine mexicano, María Félix, dejó de existir el día 8 de abril del 2002 en la Ciudad de México a los 88 años de edad. Fue el mismo día de su cumpleaños cuando 'La Doña' falleció mientras dormía en la tranquilidad de su casa, noticia que conmocionó al mundo del espectáculo y que ocupó toda la página de 'Primera Fila' en TRIBUNA.

'El peñón de las ánimas', 'Doña Bárbara', 'Maclovia', 'Doña diabla', 'Tizoc' y 'Juana Gallo' son algunas de las 47 películas en las que la imagen de María Félix cautivó las pantallas del cine. Diego Rivera fue uno de los famosos pintores que tuvieron como musa a la estrella sonorense, plasmando con sus pinceles su enigmática belleza en óleos que han sido de los más deseados por coleccionistas y admiradores.

60 años, 60 historias: Hasta siempre, María

Los más reconocidos compositores mexicanos también fueron cautivados por su imagen, inspirando temas como 'María Bonita' de Agustín Lara, 'Ella' de José Alfredo Jiménez y 'María de todas las Marías' de Juan Gabriel. Bautizada como María de los Ángeles Félix Güereña, nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora; fue una mujer de carácter fuerte que llegó a ser considerada como la mujer más hermosa de la época de oro del cine mexicano.

La muerte de 'María Bonita' fue, según los informes, por un infarto al miocardio, sufrido el mismo día de su cumpleaños. Desde su casa en Polanco fue llevado su cuerpo al Palacio de Bellas Artes, donde se le rindió un homenaje de cuerpo presente en el que estuvieron autoridades y artistas para despedir a 'La Diva', permaneciendo en todo momento cerrado su ataúd, pues esa fue su última voluntad.

Los seguidores de la estrella mexicana salieron a las calles tratando de acercarse a la carroza, misma que tuvo que ser custodiada por más de 700 oficiales de la policía de la Ciudad de México. Así se extinguía la estrella femenina más grande del cine mexicano que hasta la fecha no ha dejado de brillar gracias al cariño de la gente.

Fuente: Tribuna del Yaqui