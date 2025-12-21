Accidente en Miss Universo 2025 no detiene a Miss Jamaica: Su primer mensaje tras hospitalización

Kingston, Jamaica.- Tras una exhaustiva recuperación, la modelo Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, se animó finalmente a romper el silencio, luego de que, como ya te informamos en TRIBUNA, durante el popular certamen —que en esta ocasión se realizó en Tailandia— sufrió un fuerte accidente mientras se desarrollaban las competencias preliminares, lo que provocó que cayera del escenario y terminara hospitalizada durante varias semanas.

De hecho, el pasado 19 de noviembre de 2025 se cumplió un mes de esta lamentable experiencia que la dejó con hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, fracturas y laceraciones faciales. Antes que nada, hace unos días se volvió bastante viral una fotografía en la que se observa a la también oftalmóloga en una silla de ruedas, arribando al país, lo que representó prácticamente su primera aparición pública desde el incidente.

Rompe el silencio

Se trata de un extenso comunicado que compartió a través de su perfil de Instagram, dirigido a todas las personas que se mantuvieron preocupadas por su estado de salud. En dicho texto, se dedicó a agradecer las muestras de cariño y apoyo recibidas, además de compartir un poco sobre su proceso de recuperación. De igual manera, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de dedicar unas palabras especiales a los médicos tailandeses, quienes fueron de gran apoyo durante su atención médica.

Recibió muchos mensajes positivos

"Como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de oftalmología, este proceso me recuerda que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan. Mientras continúo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad. Con el tiempo, se compartirá más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio. La luz persiste", externó la joven de 28 años.

¿Quién es Gabrielle Henry?

Gabrielle Alexis Henry nació en Kingston y no solo se desenvuelve en el mundo de las pasarelas, ya que también cuenta con un amplio historial académico. Se formó en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales, y sus intereses no se detuvieron ahí, pues está profundamente enfocada en las causas sociales. Esto lo demuestra al ser fundadora de See Me Foundation, una organización benéfica dedicada a apoyar a personas con discapacidad visual en Jamaica.

Fuente: Tribuna del Yaqui