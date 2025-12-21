¿Alfredo Adame o Eleazar Gómez? Conoce al que sería el ganador de 'La Granja VIP', según encuesta

Ciudad de México.- Después de todas las polémicas y enemistades que surgieron entre integrantes de La Granja VIP, a horas de la gran final, ya se sabe quién sería el ganador del famoso reality show de TV Azteca. En esta ocasión se dice que los porcentajes de apoyo están muy disparejos en cuestión de puntuaje, y la balanza no está más inclinada a ciertos personajes ¿acaso será Alfredo Adame o Eleazar Gómez?

El pasado viernes 19 de diciembre del año en curso, se realizó la décima y última eliminación del famoso reality show, que es donde los concursantes se reunieron en su totalidad para saber aquel personaje que tras no lograr la salvación tenía que despedirse antes de la gran final de esta primer temporada, que resultó ser el polémico luchador mexicano, Alberto del Río, que es mayormente conocido como 'El Patrón'.

Con esta situación, oficialmente el pasado viernes 19 de diciembre del año en curso se supo que los finalistas de esta primera emisión fueron la famosa comediante conocida como La Bea, los dos galanes de melodramas de Televisa, Eleazar y Adame, así como los dos creadores de contenido, César Doroteo, mayormente conocido solo como Teo, y Kim Shantal que siempre fue de las favoritas a ganar.

Ante esto, en la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que expuso al posible ganador, que es una genuina sorpresa para muchos. En cuanto a la encuesta, según lo que arrojan los resultados, en primer lugar para el que se llevaría el dinero está Adame con el 47 por ciento a favor, en segundo lugar está Eleazar con el 37 por ciento, en tercer lugar está Teo con el 8 por ciento, en cuarto Kim con el 5 por ciento, y por último, La Bea con el 3 por ciento, por lo que el actor de Pícara Soñadora sería el ganador de esta primera emisión.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, además de que al haber un resultado con tan poca diferencia de votaciones entre los dos últimos menos votado, todo podría cambiar y al final resultar que sería el actor de Atrévete a Soñar supere a Adame, y se vuelva el campeón de esta emisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui